De beste campingoutfits voor dames en heren

Nike Dri-FIT T-shirts voeren zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en aangenaam kunt hiken en de zon geen belemmering voor je is. Hardlooptops zijn licht en ventilerend, wat ze een veelzijdige keuze maakt voor kampeertrips.

Kies je mouwlengte op basis van de weersomstandigheden. Er zijn Nike Dri-FIT hardlooptops zonder mouwen, met korte mouwen en met lange mouwen. Voor extra bescherming kun je kiezen voor een shirt dat tegen uv-straling beschermt. En smeer onbedekte huid goed in met een hoogwaardige zonnebrandcrème.