ACG sneakers en schoenen: klaar voor elk avontuur
Of je nu je favoriete trail op gaat of een nieuwe wandelroute verkent, Nike ACG sneakers ondersteunen je bij elke stap. Onze ACG schoenen zijn gemaakt om alle omstandigheden aan te kunnen, van onverwachte weersveranderingen tot uitdagende ondergronden. Het resultaat? Je kunt elke uitdaging vol vertrouwen aan. Het hele gezin kan trouwens mee op avontuur, want we hebben de schoenen in alle maten. En met de iconische Nike Swoosh krijgen alle schoenen in de collectie een premium touch.
Blijf droog en comfortabel
Wordt er regen verwacht? Kies dan voor Nike ACG sneakers met een waterafstotende afwerking om je voeten droog te houden terwijl je kilometers maakt. En wat dacht je van modellen met een GORE-TEX membraan? Deze slimme constructie houdt water tegen, maar blijft ademend zodat zweet kan ontsnappen. Zo blijf je fris en comfortabel, zelfs bij vochtig weer. Check de enkelkraag voor een gemêleerde foamrand die je warm houdt en helpt voorkomen dat vuil en water je schoenen binnenkomen.
Extreme demping voor een soepele tred
Verwen je voeten met ACG schoenen op je volgende avontuur. Modellen met een dikke foamdemping in de zool helpen de impact van elke stap op te vangen. Dat is fijn voor je spieren en gewrichten tijdens langere activiteiten. Het veerkrachtige materiaal geeft je een responsief gevoel, zodat je bij elke stap wat extra energie meekrijgt. We hebben ook opties met groeven in de middenzool voor extra flexibiliteit. Daardoor beweeg je natuurlijker wanneer je richting je doelen loopt, springt en klimt.
Grip op elk terrein
Behoud de controle, zelfs op gladde ondergronden, met ACG Nike sneakers. Onder de voet zorgt een speciale profielzool in combinatie met rubberen noppen voor een goede grip, zowel bergop als bergaf. Ook schakel je moeiteloos over van trail naar asfalt. Het ontwerp heeft een optimale grip offroad en een soepel gevoel als je loopt op verharde paden. Kies voor schoenen met een klassieke vetersluiting zodat je voeten stevig blijven zitten, kilometer na kilometer. Voor extra zekerheid zijn er opties met kabels die geïntegreerd zijn in de veters. Ook hebben we modellen met een binnenschoen die je middenvoet omsluit voor een sokachtige pasvorm.
Licht en ademend
Nike ACG sneakers zijn gemaakt van lichtgewicht en ademend materiaal, zodat niets je tegenhoudt in het bereiken van je doelen. Licht mesh en veerkrachtig foam vertragen je niet wanneer je tempo omhoog gaat. Al onze materialen worden uitgebreid getest in het lab om te garanderen dat ze ook slijtvast zijn. Zo staat er geen limiet op hoe hard of hoe ver je kunt gaan. We hebben ook modellen met aantreklussen aan de achterkant, zodat je ze snel aan kunt trekken als je haast hebt. Met een breed aanbod aan kleuren en designs is er altijd een stijl die bij jou past.
Een betere toekomst
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een paar ACG sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.