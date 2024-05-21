Bouw een band op

Experts van de Women's Sports Foundation vroegen meisjes wat ze leuk vinden aan sporten. Wat er bovenaan staat? Vrienden maken en deel uitmaken van een team. Een andere belangrijke bevinding van hun onderzoek: als een meisje haar coach aardig vindt, is de kans groter dat ze in de toekomst wil blijven sporten. De tijd nemen om meisjes individueel te leren kennen, prioriteit geven aan teambuilding en ervoor zorgen dat meisjes regelmatig aan een nieuwe partner worden gekoppeld, zijn een paar goede manieren om dit te bereiken.