Shop bijpassende Nike outfits voor het hele gezin

Zoek je een fijne basic set die bij iedereen geliefd is vanwege de zachte katoenen materialen en ruimvallende pasvorm? Kies dan voor Club Fleece. Dit is niet voor niets een van de best verkopende fleeces bij Nike: hij is warm, machinewasbaar en verkrijgbaar in alle maten. Er zijn Club Fleece sweatshirts met halflange rits, hoodie, ronde hals en rits over de hele lengte voor heren, dames en kids. Voor een complete set kun je de outfit afmaken met een Club Fleece joggingbroek of shorts.

Combineer met: Nike Air Max 270

Zoek je een schoen met een sportieve vibe die je dagelijks kan dragen, ga dan voor de Nike Air Max 270. Ga voor een klassieke zwart-witte kleurencombinatie voor iedereen, of laat elk gezinslid zelf een kleur kiezen voor wat meer variatie. Deze schoenen (zelfs de baby- en peutermaten) zijn uitgerust met Nike Air demping in de zool voor extra comfort.