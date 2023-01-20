De 7 beste soorten winterjassen van Nike voor kids

De 7 beste soorten winterjassen voor kids van Nike
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Er zijn Nike winterjassen voor kids voor diverse weertypes, van isolerende parka's en gewatteerde jassen tot fijne wind- en regenjacks.
Naast een paar sneeuwschoenen met veel grip en een fijne muts is een goede, isolerende winterjas een must-have voor kids. Nike heeft een groot aanbod aan winterjassen voor kids van iedere leeftijd en voor verschillende winterse omstandigheden, van een besneeuwd winterwonderland tot modder en motregen.
Deze jacks zijn er in maten voor kids (7 tot 15 jaar), kleuters (3 tot 7 jaar), peuters en baby's. Bekijk hieronder de beste Nike winterjassen voor kids, van gewatteerde jacks met synthetische vulling tot waterbestendige buitenlagen.
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De beste Nike winterjassen voor kids
1. Nike gewatteerde jacks voor kids
Kies voor een gewatteerd jack als dagelijks winterjack om de kleintjes warm te houden wanneer ze buitenspelen of naar school lopen. Veel gewatteerde jacks van Nike voor kids zijn geïsoleerd met een hoogwaardige, sneldrogende synthetische vulling die zacht, comfortabel en warm is.
Ook hebben ze vaak een waterdichte afwerking om kids bij regen en sneeuw droog te houden, plus een capuchon om hun hoofd en nek warm te houden.
Als kers op de taart kunnen Nike gewatteerde jacks met synthetische vulling voor kids in de wasmachine worden gewassen.
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Tip: sommige Nike kinderjacks hebben een label aan de binnenkant waarop kids hun naam kunnen schrijven. Op deze labels is ruimte voor meerdere namen, zodat jassen makkelijk kunnen worden doorgegeven aan andere kinderen, die ook weer hun naam erop kunnen zetten.
2. Nike parka's voor kids
Een lange Nike parka is een andere veelzijdige optie voor kids, en dan vooral de Nike All Conditions Gear (ACG) Storm-FIT jassen met aanpasbaar design. Je kunt het onderste gedeelte eraf halen zodat je kunt kiezen of je de jas tot op de knieën of tot op de heupen wilt dragen.
Op hele koude dagen waarop meer bedekking nodig is, kunnen kids het jack lang dragen. Op warmere dagen kunnen ze het jack met de verborgen rits inkorten tot op heuplengte.
Sommige parka's, waaronder de Nike ACG aanpasbare items, zijn voorzien van Nike Storm-FIT technologie. Hierdoor zijn deze jassen bestand tegen weersomstandigheden zoals wind en regen, zodat je kids zich ook bij slecht weer comfortabel voelen.
3. Nike regenjassen voor kids
Wanneer het 's winters vaak slecht weer is met regen en natte sneeuw, heb je misschien niet elke dag een isolerende winterjas nodig. Soms draag je liever een regenjas.
Naast verschillende modellen met Nike Storm-FIT technologie, hebben veel Nike regenjassen ook Nike Dri-FIT technologie. Met deze technologie verdampt vocht snel van het oppervlak van het materiaal om kids droog te houden. Een mesh voering zorgt in sommige items voor extra ventilatie.
De beste bescherming tegen neerslag wordt geboden door waterdicht geweven materiaal en gesealde naden die vocht buiten houden.
4. Nike windjacks voor kids
Voor winderige activiteiten in de winter, zoals buiten sporten, fietsen of spelen op het schoolplein, kun je kids kleden in een stevig windjack van Nike. Door de lichte constructie en de ruimvallende pasvorm kunnen Nike windjacks over een sweater of sweatshirt worden gedragen om kids te beschermen tegen slecht weer.
De meeste Nike windjacks hebben aansluitende boorden en een zoom met band om het jack bij veel wind op zijn plek te houden. Sommige jacks zijn ook waterdicht.
5. Nike bodywarmers voor kids
Als laagje onder een zware winterjas of over een hoodie of shirt met lange mouwen kun je denken aan een bodywarmer voor het kind in je leven. Een goede bodywarmer kan op warme winterdagen als losse buitenlaag worden gedragen. Als het koud is, kunnen kids een bodywarmer onder een zwaardere donsjas dragen voor meer warmte.
De Nike Sportswear bodywarmer met synthetische vulling is bijvoorbeeld een comfortabele, zachte bodywarmer met synthetische isolatie die het lichaam warm houdt. In de twee grote voorzakken met flappen kunnen kids essentials voor onderweg kwijt.
6. Nike fleecejacks voor kids
Voor kids die een superzacht, comfortabel laagje voor de winter willen, kun je denken aan een Nike fleecejack. Dankzij de pluizige voering van fleece zijn deze jacks ideaal om thuis in te chillen, bij zacht weer naar school te dragen of (net als een bodywarmer) als laagje onder een winterjas te dragen wanneer het extra koud is, bijvoorbeeld op wintersportvakantie.
7. Nike anoraks voor kids
Nike anoraks voor kids zijn ook ideaal als laagje boven andere kleding. Ze houden vocht en wind buiten zonder dat ze zwaar aanvoelen. De Nike Sportswear anorak heeft bijvoorbeeld een design met een halflange rits en een met mesh gevoerde voorzak om items in op te bergen.
Tekst: Julia Sullivan