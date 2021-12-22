Zo kies je de wandelsokken die het beste bij je passen

Zo kies je de juiste wandelsokken voor jou
Koopgids
Lees hier waaraan je sokken moeten voldoen voor optimaal comfort tijdens lange wandeltochten.
Het wordt algemeen aanvaard dat hoe langer de tocht naar de piek is, hoe beter het uitzicht daar is. Maar van pijnlijke blaren na een lange wandeling, of natte sokken door zweet of regen als je net op weg bent, wordt niemand blij. Daarom heb je performancekleding nodig om optimaal van je wandeltocht te kunnen genieten. Met het juiste paar wandelsokken voor je wandelschoenen heb je geen last van onnodig ongemak terwijl je loopt en kun je je volledig op de reis richten. Let bij het kopen van sokken op het volgende om comfortabel en blarenvrij te wandelen.
Waar moet je bij wandelsokken op letten?
1.Materiaal
De meeste wandelsokken worden gemaakt van een mix van materialen, om zo de beste eigenschappen met elkaar te kunnen combineren. Enkele veelgebruikte materialen zijn:
- Katoen: katoen is zacht en heel comfortabel, maar absorbeert ook vocht. Als je snel last van zweetvoeten hebt, zijn katoenen sokken een minder goede optie omdat ze snel nat worden. Hierdoor kunnen ze gaan schuren en blaren veroorzaken.
- Wol: wollen sokken zijn antimicrobieel en temperatuurregulerend. Dit houdt in dat ze minder snel gaan stinken en je voeten op een optimale temperatuur houden. Wollen sokken voeren ook vocht af en drogen snel. Sommige sokken zijn gemaakt van Smartwool of merinowol, beide zachte materialen die de huid doorgaans niet irriteren.
- Polyester: een synthetisch materiaal dat lang meegaat en ventilerend, isolerend, vochtafvoerend en sneldrogend is. Polyester wordt vaak gebruikt in een mix met katoen of met wol en nylon of spandex. Nike Dri-FIT is een soort polyester dat uitzonderlijk goed is in het afvoeren van vocht, zodat het snel verdampt.
- Nylon: nylon wordt vaak gecombineerd met andere materialen om sokken steviger te maken.
- Spandex: spandex wordt vaak in kleine hoeveelheden gebruikt om sokken elastisch te maken en te voorkomen dat ze afzakken.
- Elastaan: elastaan is een licht materiaal dat wordt gebruikt om sokken waterdicht te maken.
Het is belangrijk dat je bij je keuze voor wandelsokken rekening houdt met de weersomstandigheden waarin je ze draagt, of dat nu warm of koud weer is. Voor koude dagen kan een dik paar wollen sokken beter zijn, en op warme dagen houdt een ultralicht paar met synthetische vezels je voeten frisser. Als je veel in de regen wandelt, kun je kiezen voor waterdichte sokken en slobkousen over je schoenen dragen om ze droog te houden. Kijk goed naar de samenstelling, want sommige sokken zijn gemaakt van een mix van wol en synthetische materialen.
2.Demping
Wandelsokken met extra demping verlichten de druk op je voeten als je lange afstanden loopt en houden je voeten heerlijk warm als het koud is, maar bergsokken en sokken met complete demping zijn doorgaans wel dikker, wat betekent dat je voeten kunnen gaan zweten. Voor de warmere dagen zijn sokken zonder demping een goede keuze. Ultralichte sokken met demping bieden enige demping rondom drukpunten. Ze bieden meer ventilatie dan warmte. Sokken met gemiddelde demping zijn perfect voor langere wandeltochten in milde weersomstandigheden. Het belangrijkst voor wandelaars is of sokken vochtafvoerende materialen bevatten, voor de juiste ventilatie. Het gewicht is daarbij minder belangrijk.
Hoeveel demping de sokken moeten bieden is afhankelijk van de afstand die je loopt en het weer. Sokken met volledige demping zijn bij uitstek geschikt voor wandelingen van meerdere dagen en ultralichte sokken voor wandelingen op verzengende zomerdagen. Bepaal voor jezelf of je het belangrijker vindt dat sokken je voeten koel houden of dat ze schokken absorberen, of probeer het evenwicht te vinden tussen warmte en ventilatie met een sok met lichte of gemiddelde demping.
3.Lengte en pasvorm
Wandelsokken zijn er in verschillende lengtes:
- Sneakersokken zijn gemaakt voor schoenen met een laag design, zoals trailrunningschoenen. Als je deze soort sokken in hogere schoenen draagt, kun je blaren krijgen.
- Enkelsokken kun je dragen in lage of middelhoge wandelschoenen en beschermen je enkels tegen wrijving.
- Middelhoge sokken komen een paar centimeter boven je enkels uit. Deze sokken worden aanbevolen voor hoge wandelschoenen, maar je kunt ze ook dragen in schoenen met een laag of middelhoog design, zolang het buiten niet al te warm is.
- Kniekousen kunnen je benen beschermen tegen kwetsuren, maar kun je het best alleen tijdens winterse wandelingen dragen.
Als je eenmaal weet welke soklengte je wilt, is het zaak om de juiste maat te weten voor je tot aankoop overgaat. Gebruik een maattabel om aan de hand van je schoenmaat de juiste sokmaat te bepalen. Als je niet weet welke schoenmaat je hebt, meet je dit als volgt: ga op een vel papier staan en maak een omtrek van je voet. Meet nu de grootste afstand tussen je grote teen en je enkel. Zoek het resultaat op in een maattabel voor schoenen. Of gebruik de Nike app om je schoenmaat met behulp van je smartphonecamera te bepalen.
Controleer voordat je eropuit gaat of je wandelsokken je voeten perfect omsluiten. De hak van de sok moet precies om je hak zitten en niet rondom je enkel ophopen of onder je zool afzakken. De teennaden moeten plat over de tenen liggen en niet opgerekt of samengedrukt worden. De sok moet je voet nauw omsluiten, maar nog wat ruimte hebben om een beetje te rekken. Te kleine of te grote wandelsokken kunnen gaan schuren, waardoor je blaren kunt krijgen.
4.Eigenschappen
Sommige wandelsokken worden gestikt voor extra ondersteuning bij de voetholte. Andere sokken hebben een platte teennaad om de kans op wrijving te verkleinen. Je kunt ook speciale teensokken voor sport dragen om wrijving tussen de tenen tijdens wandelingen te verminderen. Meerlaagse sokken zijn een goede optie voor mensen die snel blaren krijgen. Bepaal voor jezelf welke eigenschappen je belangrijk vindt voor een wandelsok.
5.Duurzaamheid
Sommige wandelsokken bevatten gerecyclede materialen, zodat er minder afval wordt geproduceerd en minder CO2 wordt uitgestoten. Als je het natuurschoon in stand wilt helpen houden, kan duurzaamheid een belangrijke overweging zijn in je zoektocht naar de juiste wandelsokken.
6.Stijl
Als je op zoek bent naar een outfit voor lange wandelingen, kijk je in eerste instantie natuurlijk naar de praktische details, maar het kan leuk zijn om sokken te kiezen die weergeven wie jij bent als persoon. Met een vleugje kleur dat net boven je wandelschoenen uit piept kom je soms al een heel eind richting de juiste vibe. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor kleurrijke sokken met Nike Dri-FIT materiaal en ventilerende mesh om je voeten koel en droog te houden.
Veelgestelde vragen
Wat maakt wandelsokken anders?
Normale katoenen sokken zijn prima voor het leven van dag tot dag, maar tijdens een lange wandeling zijn de performancematerialen in wandelsokken geen overbodige luxe om je voeten fris en droog te houden. Wandelsokken helpen je om je lichaamstemperatuur te reguleren, houden je voeten droog en hebben demping om drukpunten en blaren te voorkomen.
Hoelang gaan sokken van merinowol mee?
Sokken van merinowol gaan doorgaans minder lang mee dan sokken van synthetisch polyester. Als je deze sokken regelmatig draagt tijdens je wandelingen, zul je ze eens per jaar moeten vervangen. Sommige merinowollen sokken zijn echter gemaakt van een materiaalmix, zodat ze langer meegaan, en soms krijg je levenslange garantie op merinowollen sokken.
Zijn binnensokken een must voor wandelaars?
Ooit werden binnensokken gedragen om de buitenste 'normale' sokken schoon en droog te houden, maar tegenwoordig zijn de meeste wandelsokken gemaakt van performancematerialen (zoals synthetische materialen of wol) die zweet afvoeren en snel drogen. Binnensokken zijn daardoor eigenlijk overbodig geworden.
Is het verstandig om compressiesokken te dragen bij het wandelen?
Sommige wandelaars hebben baat bij compressiesokken, zeker als je voeten opzwellen of je benen zwaar aanvoelen na een lange wandeling. Er is geen bewijs dat compressiesokken je sportieve prestaties beter maken of je uithoudingsvermogen vergroten, maar ze kunnen helpen tegen spierpijn na het sporten en ze versnellen het herstelproces.
Hoe voorkom ik blaren bij het wandelen?
Allereerst moeten je wandelschoenen goed passen. De neus moet ruim genoeg zijn om met je tenen te kunnen wiebelen en ze te kunnen spreiden; de hak mag niet wrijven en je voet mag niet schuiven. Kies vervolgens vochtafvoerende sokken die demping bieden of dubbellaags zijn. Als je warme plekken op je voeten voelt, behandel die dan met een zalf tegen blaren of blarenpleisters en loop niet verder dan nodig is.