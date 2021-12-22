Zo kies je de wandelsokken die het beste bij je passen

De meeste wandelsokken worden gemaakt van een mix van materialen, om zo de beste eigenschappen met elkaar te kunnen combineren. Enkele veelgebruikte materialen zijn:

Katoen: katoen is zacht en heel comfortabel, maar absorbeert ook vocht. Als je snel last van zweetvoeten hebt, zijn katoenen sokken een minder goede optie omdat ze snel nat worden. Hierdoor kunnen ze gaan schuren en blaren veroorzaken.

katoen is zacht en heel comfortabel, maar absorbeert ook vocht. Als je snel last van zweetvoeten hebt, zijn katoenen sokken een minder goede optie omdat ze snel nat worden. Hierdoor kunnen ze gaan schuren en blaren veroorzaken. Wol: wollen sokken zijn antimicrobieel en temperatuurregulerend. Dit houdt in dat ze minder snel gaan stinken en je voeten op een optimale temperatuur houden. Wollen sokken voeren ook vocht af en drogen snel. Sommige sokken zijn gemaakt van Smartwool of merinowol, beide zachte materialen die de huid doorgaans niet irriteren.

wollen sokken zijn antimicrobieel en temperatuurregulerend. Dit houdt in dat ze minder snel gaan stinken en je voeten op een optimale temperatuur houden. Wollen sokken voeren ook vocht af en drogen snel. Sommige sokken zijn gemaakt van Smartwool of merinowol, beide zachte materialen die de huid doorgaans niet irriteren. Polyester: een synthetisch materiaal dat lang meegaat en ventilerend, isolerend, vochtafvoerend en sneldrogend is. Polyester wordt vaak gebruikt in een mix met katoen of met wol en nylon of spandex. Nike Dri-FIT is een soort polyester dat uitzonderlijk goed is in het afvoeren van vocht, zodat het snel verdampt.

een synthetisch materiaal dat lang meegaat en ventilerend, isolerend, vochtafvoerend en sneldrogend is. Polyester wordt vaak gebruikt in een mix met katoen of met wol en nylon of spandex. Nike Dri-FIT is een soort polyester dat uitzonderlijk goed is in het afvoeren van vocht, zodat het snel verdampt. Nylon: nylon wordt vaak gecombineerd met andere materialen om sokken steviger te maken.

nylon wordt vaak gecombineerd met andere materialen om sokken steviger te maken. Spandex: spandex wordt vaak in kleine hoeveelheden gebruikt om sokken elastisch te maken en te voorkomen dat ze afzakken.

spandex wordt vaak in kleine hoeveelheden gebruikt om sokken elastisch te maken en te voorkomen dat ze afzakken. Elastaan: elastaan is een licht materiaal dat wordt gebruikt om sokken waterdicht te maken.

Het is belangrijk dat je bij je keuze voor wandelsokken rekening houdt met de weersomstandigheden waarin je ze draagt, of dat nu warm of koud weer is. Voor koude dagen kan een dik paar wollen sokken beter zijn, en op warme dagen houdt een ultralicht paar met synthetische vezels je voeten frisser. Als je veel in de regen wandelt, kun je kiezen voor waterdichte sokken en slobkousen over je schoenen dragen om ze droog te houden. Kijk goed naar de samenstelling, want sommige sokken zijn gemaakt van een mix van wol en synthetische materialen.