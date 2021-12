Zo kies je de wandelsokken die het beste bij je passen

Wandelsokken met extra demping verlichten de druk op je voeten als je lange afstanden loopt en houden je voeten heerlijk warm als het koud is, maar bergsokken en sokken met complete demping zijn doorgaans wel dikker, wat betekent dat je voeten kunnen gaan zweten. Voor de warmere dagen zijn sokken zonder demping een goede keuze. Ultralichte sokken met demping bieden enige demping rondom drukpunten. Ze bieden meer ventilatie dan warmte. Sokken met gemiddelde demping zijn perfect voor langere wandeltochten in milde weersomstandigheden. Het belangrijkst voor wandelaars is of sokken vochtafvoerende materialen bevatten, voor de juiste ventilatie. Het gewicht is daarbij minder belangrijk.



Hoeveel demping de sokken moeten bieden is afhankelijk van de afstand die je loopt en het weer. Sokken met volledige demping zijn bij uitstek geschikt voor wandelingen van meerdere dagen en ultralichte sokken voor wandelingen op verzengende zomerdagen. Bepaal voor jezelf of je het belangrijker vindt dat sokken je voeten koel houden of dat ze schokken absorberen, of probeer het evenwicht te vinden tussen warmte en ventilatie met een sok met lichte of gemiddelde demping.