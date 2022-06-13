Nike's beste zwemkleding voor kids

Nike's beste zwempakken voor kids
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Vind een zwempak voor je kind dat comfortabel, stevig en zonbeschermend is om de hele dag in te spelen op het strand of bij het zwembad.
Als de zomer eraan komt of er een uitstapje met warm weer voor de deur staat, is het tijd om ervoor te zorgen dat de kids in je leven een zwempak hebben dat bestand is tegen zwemlessen, buitenspelen of lange dagen op het strand. Snel groeiende kids zijn hun zwemkleding van vorig jaar misschien al ontgroeid.
Als je dit seizoen gaat shoppen voor nieuwe kinderzwemkleding, check dan de beste Nike zwempakken voor kids. Van zwemshirts met lange mouwen die bescherming bieden tegen de zon tot functionele zwembroeken en eendelige kleding, bekijk de beste Nike badpakstijlen voor meisjes en jongens.
Nike's beste zwempakken voor meisjes
1.Nike Essential eendelig zwempak
Zoek je een klassiek, functioneel zwempak dat kids de hele zomer kunnen dragen, ga dan voor het Nike Essential eendelig zwempak. Het racerbackdesign en de standaardbedekking bij de billen zorgen samen voor een fijne pasvorm — kids blijven comfortabel in dit pak tijdens allerlei soorten wateractiviteiten.
2.Nike Water Dots tweedelig zwempak
Dit sportieve tweedelige zwempak heeft een asymmetrische top en hoog uitgesneden broekje, beide voorzien van een speels design, heldere kleuren en een stippenprint. De crossback top biedt comfort en mobiliteit, waardoor het pak zeer geschikt is voor zwemlessen, surflessen of andere wateractiviteiten voor jonge atleten.
3.Nike Script Logo midkini
Met een ergonomische pasvorm en nauwsluitende gekruiste bandjes op de rug, is dit pak een goede keuze voor actieve kids. De midkini (een stijl die tussen een bikini en tankini in valt) heeft een middellange top en een bijpassend bikinibroekje. Dit pak is verkrijgbaar in verschillende kleuren, alle met een statement logo op de voorkant.
4.Nike legsuit met korte mouwen en rits
Voor kids die graag op een boogieboard of surfplank staan, is de Nike legsuit met korte mouwen en rits een uitkomst. Dankzij de bedekking en aansluitende pasvorm is een legsuit een praktisch model voor actieve watersporten. Daarnaast biedt een legsuit meer bedekking, waardoor hun huid beter beschermd is tegen de zon (maar smeer onbedekte huid wel goed in met zonnebrandcrème).
5.Nike Swoosh Hydroguard met lange mouwen
Voor nog meer bescherming tegen de zon kun je de zwemkleding aanvullen met een zwemshirt. Dit hydroguardshirt biedt een UV-beschermingsfactor (UPF) van hoger dan 40 en Nike Dri-FIT technologie die zweet wegvoert van de huid, zodat het lichaam koel en fris blijft.
Nike's beste zwemkleding voor jongens
1.Nike Heather Hydroguard met lange mouwen
Het Nike Heather Hydroguard zwemshirt met lange mouwen biedt bedekking in het water en daarbuiten, zodat het bovenlichaam beschermd is tegen UV-straling. Het shirt is gemaakt met zweetafvoerende materialen, zodat het lichaam droog en fris blijft tijdens actieve dagen in de zon.
2.Nike Shark Stripe en Nike Sea Friends Volley shorts
Deze zwembroeken hebben vrolijke, kleurige prints. Ze hebben een aansluitende pasvorm met een elastische tailleband, een verstelbaar trekkoord aan de binnenkant en een geïntegreerde binnenbroek van mesh. Er zit zelfs een zak aan de achterkant, gemaakt van mesh, zodat de daar opgeborgen spulletjes makkelijk kunnen uitdruipen. De 20 cm lange binnennaad valt net boven de knie.
3.Nike Heather Hydroguard met halflange mouwen
Wanneer je kids liever kortere mouwen dragen, is deze hydroguard met halflange mouwen en een UV-beschermingsfactor van SPF 40+ ideaal. De top heeft een binnenrand bij de nek om wrijving tijdens het zwemmen of spelen te voorkomen, en het zachte Nike Dri-FIT materiaal voert vocht snel af zodat het ook snel verdampt.
Tekst: Claire Tak