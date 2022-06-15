De beste Nike zwembroeken voor heren
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Van klassieke boardshorts tot kleurrijke korte shorts, in de Nike zwemcollectie voor heren vind je zwembroeken voor dagen aan het zwembad of op het strand.
Als je deze zomer van plan bent om met vrienden naar het strand te gaan, baantjes te trekken in het zwembad of een nieuwe watersport uit te proberen, dan heb je een geweldige zwembroek nodig. De Nike zwemcollectie biedt veel verschillende zwemshorts voor al je zomeravonturen. Ze zijn er in lengtes van 13, 18 en 23 cm, en in verschillende kleuren en patronen.
Nike zwemkleding is gemaakt met kwaliteitsstoffen die met je meebewegen en snel drogen, ze bieden daarnaast comfort en dekking. Bekijk de vijf beste Nike zwempakken voor heren.
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1.Voor een langer design en elastisch comfort: volley shorts (23 cm)
De klassieke Nike volley shorts heeft een binnennaad van 23 cm, biedt volledige bedekking van het bovenbeen en is verkrijgbaar in verschillende speelse patronen. De elastische tailleband heeft een trekkoord aan de buitenkant voor comfort op maat. Bovendien zorgen de designdetails ervoor dat deze broek opvalt. De openingen aan de zijkant zorgen ervoor dat de shorts sneller drogen en een geïntegreerde voering biedt extra comfort en ondersteuning.
De zijzakken met mesh voeren water af en een zak met ritssluiting biedt extra opbergruimte (vergeet niet je telefoon uit de zak te halen voor je het zwembad in duikt).
2.Voor precies de juiste lengte: volley shorts (18 cm)
Als je niet van shorts houdt die over de knie vallen, maar toch meer bedekking wilt dan korte shorts, kies dan voor de Nike zwembroeken van 18 cm. Deze shorts vallen meestal een paar centimeter boven de knie, zodat je vrij en comfortabel kunt bewegen zonder dat je hele bovenbeen te zien is (als je daar niet van houdt). Net zoals de versie van 23 cm hebben deze shorts mesh voering, een elastische tailleband, een trekkoord aan de buitenkant en zakken.
3.Om de hele dag te dragen: hybride shorts (23 cm)
De Nike hybride shorts kun je moeiteloos zowel in het water als tijdens de lunch dragen. De Nike Merge hybride shorts (23 cm) heeft een vaste tailleband met knoopsluiting, een gulp met ritssluiting en een trekkoord aan de binnenkant, zodat hij eruitziet als een normale korte broek. Maar het Dri-FIT materiaal, de mesh zakken en geperforeerde accenten zorgen ervoor dat het water gemakkelijk weg kan en bieden ventilatie, waardoor de shorts ideaal zijn om te dragen in het water.
4.Voor volledige bewegingsvrijheid: volley shorts (13 cm)
De kortste Nike zwembroek voor heren, volley shorts (13 cm) die tot halverwege het bovenbeen vallen. Ze hebben een geïntegreerde binnenbroek van mesh, elastische tailleband en zakken, waaronder een achterzak met klittenband zodat je er kleine spullen in kunt opbergen.
5.Voor een goede performance tijdens het zwemmen: Nike jammers en zwemboxers
Nike jammers zijn gemaakt voor snelle zwemmers, met een slank, nauwsluitend design voor minimale weerstand in het water. Nike HydraStrong materiaal is stevig en gaat lang mee. Een intern voorvak zorgt voor ondersteuning, platte naden helpen schuren te voorkomen en met de trekkoorden kun je de pasvorm aanpassen.
De Nike jammers zijn verkrijgbaar in twee lengtes (een die net boven de knie valt en een die tot halverwege het bovenbeen komt). Ze zijn gemaakt voor lange sessies in het zwembad of voor tijdens je triatlon.
Of probeer een zwemboxer. De Nike zwemboxers zijn, net zoals de jammers, gemaakt met HydroStrong materiaal, hebben een trekkoord aan de binnenkant, platte naden en een voering aan de voorkant om alles op de plaats te houden.
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Tekst: Greg Presto