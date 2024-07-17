Nike's beste herenondergoed

Stel: je bent aan het hardlopen, maar je ondergoed kruipt steeds op. Of je bent op een warme dag een stukje gaan wandelen en moet direct door naar een meeting. Door de warmte voel je je zweterig bij je bovenbenen. Zulke ergernissen kunnen je dag flink verpesten.

Het is belangrijk om je dag te beginnen met de beste basislaag. Het juiste ondergoed ondersteunt je en houdt je de hele dag droog, comfortabel en zelfverzekerd, van vergaderingen tot happy hour. Of je nu het liefst boxershorts, lange boxershorts of korte onderbroeken draagt, Nike heeft altijd het perfecte herenondergoed voor jou.