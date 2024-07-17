Nike's beste herenondergoed

Het beste herenondergoed van Nike
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Met deze praktische tips vind je gemakkelijk het beste herenondergoed van Nike: van comfortabele boxershorts voor elke dag tot designs die tegen de zwaarste sportieve zijn opgewassen.
Stel: je bent aan het hardlopen, maar je ondergoed kruipt steeds op. Of je bent op een warme dag een stukje gaan wandelen en moet direct door naar een meeting. Door de warmte voel je je zweterig bij je bovenbenen. Zulke ergernissen kunnen je dag flink verpesten.
Het is belangrijk om je dag te beginnen met de beste basislaag. Het juiste ondergoed ondersteunt je en houdt je de hele dag droog, comfortabel en zelfverzekerd, van vergaderingen tot happy hour. Of je nu het liefst boxershorts, lange boxershorts of korte onderbroeken draagt, Nike heeft altijd het perfecte herenondergoed voor jou.
Katoenen ondergoed voor heren voor elke dag
De Nike Dri-FIT Essential Cotton Stretch is een ideale allrounder van katoen. Dit ondergoed is gemaakt van 95% katoen en 5% elastaan en heeft daarmee de juiste hoeveelheid stretch om je comfortabel en vrij te bewegen. De Dri-FIT technologie van Nike houdt je droog en comfortabel, van kantoor naar de sportschool en daarna. Een functionele gulp zorgt voor extra gemak en een brede zoom voorkomt ophopen.
Kies uit boxershorts, verkrijgbaar in sets van drie stuks in negen verschillende kleurencombinaties, of lange boxershorts, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn in twee kleuren.
Herenondergoed voor zware work-outs
Als je een zware work-out doet, wil je je ondersteund voelen en je vrij kunnen bewegen. De Nike Dri-FIT Essential Micro boxershort is gemaakt van microvezels die superzacht aanvoelen op de huid. De zweetafvoerende technologie houdt je droog en comfortabel tijdens de meest intensieve work-outs. Brede zomen houden de boxer goed op zijn plaats en platte naden voorkomen wrijving. Dit ondergoed is verkrijgbaar in sets van drie, in vijf kleuren. Dit item is ook als jockstrap en als lange boxershort verkrijgbaar.
Andere opties om te overwegen: de Nike Dri-FIT Ultra-Stretch Micro boxershort heeft stretch in vier richtingen, is zo licht dat je 'm amper voelt en heeft een brede zoom. Of kijk eens naar de ultrazachte Dri-FIT ReLuxe boxershort voor heren, gemaakt met extra stretch en ontworpen voor alle soorten activiteiten, of de Dri-FIT ADV Micro boxershort, met elastisch, ademend mesh materiaal.
Herenondergoed voor onder shorts
Als het weer of de activiteit om shorts vraagt, wil je niet dat je ondergoed zichtbaar is en biedt een design met korte pijpen uitkomst. De Nike Dri-FIT Ultra Stretch Micro korte onderbroek van zacht, geborsteld polyester en elastaan heeft stretch in vier richtingen. Daardoor voel je je niet beperkt in je bewegingen, wat de dag je ook brengt. Bovendien houdt de vochtafvoerende technologie je de hele dag droog en comfortabel. De brede zoom voorkomt dat de onderbroek opkruipt en de functionele gulp zorgt voor extra gemak. Verkrijgbaar als set van drie in het zwart of een combinatie van zwart en neongroen.
Herenondergoed voor hardlopen
Als je gaat hardlopen en op zoek bent naar meer bedekking en compressie, zijn lange boxershorts de beste keuze. Kies voor de Dri-FIT Ultra Stretch Micro lange boxershort en je kunt naar hartenlust hardlopen. De stretch in vier richtingen biedt comfort en bewegingsvrijheid tijdens lange runs en de brede zoom zorgt ervoor dat de boxershort goed blijft zitten. Kies voor een set van drie in het zwart of in zwart en grijstinten.
Tekst: Erica Brooke Gordon