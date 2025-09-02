The All Conditions Racing Department is klaar voor actie

Dat betekent: geen berg te hoog, geen route te ver. En hoewel trailrunners de finishlijn misschien alleen oversteken, zijn ze daar niet gekomen zonder een team. Met een selectie van 22 elite-trailrunners als aftrap is het nieuwe All Conditions Racing Department een team dat volledig toegewijd is aan high-speed prestaties en het doorzettingsvermogen om alles voorbij te streven. Dit nieuwe team co-creëert nu al de toekomst van trailprestaties door prototypes te testen, feedback te geven en grenzen te doorbreken. Dit is innovatie die begint op de berg, doorstroomt naar het Nike Sports Research Lab en terugkeert naar het trailpad.

“De manier waarop ACG er is voor mij en mijn teamgenoten tijdens wedstrijden laat zien hoeveel ze geven om trailrunning,” zegt Caleb Olson, atleet van het All Conditions Racing Department en winnaar van de Western States Endurance Run 2025.

Je zult ook merken dat elke afstand die je in ACG-producten aflegt—of het nu door modder, over rotsen of door zand is—een voorbeeld is van innovatie in actie. Zoals All Conditions Racing Department-atleet en professioneel trailrunner Bailey Kowalczyk zegt: wat bij een 10K misschien een klein ongemak of lichte wrijving is, wordt over tientallen mijlen een groot probleem. Als je uitrusting niet goed werkt, werkt het tegen je. Dat hoge precisieniveau inspireert ACG om uitrusting te maken die optimaal presteert voor atleten — uitrusting die alles geeft.

Atleten van het All Conditions Racing Department zijn te vinden in de natuur: ze zetten zich in voor de community, testen prototypes en verleggen de grenzen van uitrusting en doorzettingsvermogen. Ze gaven onder andere feedback op prototypes van de Nike ACG Ultrafly, een superschoen speciaal voor trails die tijdens het ontwikkelen in 13 rondes is getest. De schoen heeft hierbij bijna 50.000 kilometer afgelegd en een paar van de meest gerenommeerde en zware trailwedstrijden getrotseerd.

The All Conditions Racing Department atleten hebben ook geholpen met het design van Nike Radical AirFlow, een baanbrekende materiaaltechnologie speciaal gemaakt voor de stijgende temperaturen waar atleten tijdens de wedstrijd mee te maken kunnen krijgen.

Beide prototypes weerspiegelen ACG’s toewijding aan het ontwerpen van schoenen en kleding in samenwerking met atleten van het All Conditions Racing Department, volgens Nike’s toonaangevende model van atleetpartnerschap en ACG’s missie om producten te creëren die topprestaties mogelijk maken in de meest veeleisende omgevingen. Kijk uit naar de retaillancering van de ACG Ultrafly en Nike Radical Airflow in 2026.