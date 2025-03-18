Het Nike logo van A'ja Wilson overtreft de verwachtingen

Het A'ja Wilson logo is niet zomaar een teken dat op de A'One collectie is gedrukt. Het is een statement dat symbool staat voor het verleggen van grenzen. A'ja's hele carrière draait om het overtreffen van verwachtingen, en haar logo is daar een verlengstuk van. Het past niet in het plaatje van wat een sportlogo 'hoort' te zijn, aangezien zij zelf ook buiten de lijntjes kleurt.

"Het bracht mensen in gesprek. Of ze het nu mooi vonden of er een hekel aan hadden, ze hadden het er in ieder geval over", zegt Torrocha over haar design. "Dat betekent dat het in je gedachten is, je denkt eraan, je evalueert het op de een of andere manier. Het zorgt ervoor dat je uit je comfortzone stapt en je openstelt voor iets onconventioneels."

Het A'ja Wilson logo dragen is niet alleen een keuze. Het is een statement. Je staat achter iets dat compromisloos is, iets dat niet te stoppen is, iets dat zich niet aan de regels houdt, maar domineert. Het vraagt niet om erkenning, het eist het op. Want opvallen is geen risico. Het is de enige manier om legendarisch te worden. Net als A'ja.