A'ja Wilson zet de wedstrijd op scherp met de Nike A'One, haar eerste eigen collectie schoenen en kleding
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"Mijn eigen schoen is alles wat ik nodig heb, hij is gemaakt voor mijn spel en mijn stijl, en om de volgende generatie te motiveren om groots te denken."
A'ja Wilson heeft twee WNBA-ringen, twee Olympische gouden medailles, een NCAA-titel en drie WNBA MVP-prijzen gewonnen.
En dat was nog voordat ze haar nieuwste wapenfeit onthulde: de A'One.
Het nieuwe design, Wilsons eerste eigen schoen van Nike, werd ontworpen om haar performance naar een hoger niveau te tillen en verdedigers het nakijken te geven. "Als je denkt dat je mijn beste dagen al hebt gezien, denk dan nog maar eens goed na", zegt Wilson. (En ja, ze is al een van de grootste basketballers ooit.)
Na twee jaar is de eigen Nike A'One basketbalschoen er eindelijk (bijna) om spelers naar het volgende niveau te tillen, of ze nu NBA- of WNBA-spelers zijn of net komen kijken. "Vanaf het begin hebben we de schoen ontworpen om mijn spel te accentueren en om jonge basketballers een hulpmiddel te geven waarmee ze hun grenzen kunnen verleggen", zegt Wilson.
"In A'ja heeft de volgende generatie een voorbeeld om naar op te kijken, een inspirerend icoon", zegt Ben Nethongkome, Lead Designer van de A'One. "We hebben de Nike A'One zo ontworpen dat meisjes die de schoen aantrekken haar motiverende woorden via haar schoenen kunnen voelen, zodat ze weten dat ze op een dag net als haar kunnen zijn."
Dit design biedt atleten de ultieme combinatie van comfort en veelzijdigheid en is ontworpen om basketballers alles te geven wat ze nodig hebben: demping, grip, pasvorm en ondersteuning. Het Cushlon ST2 foam werkt samen met een nog stevigere basis voor explosieve responsiviteit en soepele, gedempte landingen, zodat je klaar bent voor alles, op ieder moment. Dankzij een vernieuwd grippatroon kun je met precisie draaien, van richting veranderen en zijwaarts bewegen. De ondersteunende inlegzool en het ventilerende bovenwerk van mesh omsluiten je voor dynamische bewegingen die niet af te stoppen zijn.
"De A'One is bedoeld om afstanden mee af te leggen, de controle over te nemen en om vanaf het begin iedere wedstrijd te domineren", zegt Wilson. "We hebben de schoen vanaf de start ontworpen om mijn spel te ondersteunen, maar ook om jonge basketballers een hulpmiddel te bieden om een hoger niveau te bereiken. De A'One slaagt in die opdracht: het levert precies wat ik nodig heb om mijn prestaties te verbeteren en inspireert de volgende generatie om bij elke wedstrijd alles te geven."
Wilsons onmiskenbare stijl begint met de nieuwe kleurencombinatie Pink A'ura, met opvallende lagen roze — haar lievelingskleur — die haar zelfvertrouwen, loyaliteit en passie weerspiegelen. (Wilson is een Leeuw en die energie is dan ook volledig terug te zien.)
De A'One is daarnaast voorzien van zeer persoonlijke details, zoals afwerkingen die verwijzen naar de parelketting die Wilsons grootmoeder haar als kind gaf en die voor haar een draagbaar symbool van kracht zijn. Keltische symbolen voor 'mama' en 'papa' zijn een eerbetoon aan Wilsons ouders, die volgens haar aan de basis hebben gestaan van al haar successen.
Wilson inspireert verder via een paar citaten die een speciale betekenis voor haar hebben. Op de buitenzool staat een favoriete uitspraak van haar overleden grootmoeder: 'Eigenlijk moet het beste nog komen.' Een citaat van na de wedstrijd op de hak verwijst naar haar kenmerkende vasthoudendheid: 'Zwakte, zwakte. Daar hebben we geen tijd voor.'
De 'ster' van haar nieuwe design is het kenmerkende logo van Wilson, dat ze in 2024 onthulde. Het logo is geïnspireerd op haar handtekening (Wilson tekende altijd een ster in de 'A' van haar voornaam) en tevens een abstracte verwijzing naar haar rol als ster, een 'A1'-basketballer die meisjes inspireert hun dromen na te jagen. (De Nike A'One zal ook beschikbaar zijn in kindermaten vanaf 1Y.)
"Als atleten mijn schoen of een ander kledingstuk uit mijn collectie dragen, wil ik dat ze de kracht achter dat logo voelen: de kracht om groots te dromen en er vervolgens vol vertrouwen voor te werken, in stijl", zegt Wilson.
Die zelfverzekerde, maar stijlvolle vibe wordt doorgevoerd in Wilsons eigen kledingcollectie, die bestaat uit acht kledingstukken voor dames, heren en kids die je kunt combineren met favorieten die je al hebt. Fans kunnen al een replica van Wilsons jersey bemachtigen, maar de nieuwe collectie combineert high fashion met klassieke sportstijl en weerspiegelt Wilsons gedurfde modekeuzes, zowel op als buiten het veld, die altijd stof doen opwaaien.
Een onderwerp dat fans direct zullen herkennen, is de A'Symmetric legging: een compressielegging met één pijp die Wilson populair maakte via haar doe-het-zelflook. In 2018, tijdens haar rookiejaar, sneed Wilson een pijp van haar legging om haar geblesseerde been warm en los te houden en ze begon daarmee een enorme modetrend die talloze andere spelers inspireerde om de look over te nemen. Cropped en lange T-shirts maken de opvallende look van de damescollectie compleet.
De Nike A'One Calm slipper is verkrijgbaar voor volwassenen en kids en is geïnspireerd op een andere klassieker in Wilsons garderobe: de Nike Calm slippers. Wilson trekt het zachte maar ondersteunende foam aan als ze 's ochtends uit bed stapt (maar de slipper is ook perfect voor na work-outs en tijdens roadtrips).
Andere opties die ideaal zijn voor kids zijn de A'Symmetric basketbaltights, -hoodie, mesh shorts en het T-shirt.
"Mijn eerste A'One collectie weerspiegelt zowel mijn visie voor de toekomst van de sport als de inspiraties die mijn prestaties en stijl iedere dag voeden", zegt Wilson.
Het nieuwe design en de collectie van de basketbalster bouwen voort op haar werk om de volgende generatie atleten aan te moedigen in hun werk op en buiten het veld. Wilson werd in het voorjaar van 2024 opgenomen op de lijst met Nike atleten en voegde zich zo bij een groeiend team van vrouwen die met Nike zijn gaan samenwerken om eigen collecties met een diepere betekenis te ontwikkelen. Wilson is al heel lang Nike atleet en maakt sinds 2022 ook deel uit van de Athlete Think Tank van Nike, waar ze helpt bij het creëren van innovatieve producten, betekenisvolle ervaringen en ondersteunende community's voor vrouwen en meisjes.
De Nike A'One sneaker, kledingcollectie en Calm slipper zijn vanaf mei 2025 verkrijgbaar bij SNKRS, nike.com en geselecteerde winkels.