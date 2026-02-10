Air Jordan 6 Infrared is terug van weggeweest

Air Jordan 6 Infrared is een ode aan het verleden
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De Air Jordan 6 Infrared is geïnspireerd op een nooit eerder vertoonde sample van meer dan 3 decennia geleden.
Vijfendertig jaar na zijn debuut in 1991 keerde de Air Jordan 6 Infrared terug met een unieke twist op Valentijnsdag 2026.
De Air Jordan 6 Infrared 'Salesman' is niet zomaar een schoendebut. De 'Salesman' is geïnspireerd op een nooit eerder uitgebrachte sample uit 1999, nooit eerder gezien door het publiek, tot de lancering in 2026.
Basketbalfans weten dat de Air Jordan 6 Infrared populair werd nadat Michael Jordan de iconische schoen droeg tijdens de play-offs van 1991, toen hij zijn eerste kampioenschap won.
Terrance Harvey, schoenexpert bij Jordan Brand, zei dat sinds Michael Jordan de iconische schoen droeg tijdens de wedstrijd van 1991, de Air Jordan 6 Infrared 'grootheid vertegenwoordigt'.
"Het is het middelpunt van de Infrared collectie", zegt Harvey. "Ik ben enthousiast over dit nieuw ontworpen icoon om fans te inspireren om altijd naar meer te streven."
De AJ6 Infrared is oorspronkelijk ontworpen door Tinker Hatfield en heeft in de loop der jaren verschillende releases gezien, voor het eerst in het jaar 2000.
Eén versie werd echter bijna drie decennia geheim gehouden. Een infraroodvoorbeeld dat verscheen in een seizoenspreviewcatalogus uit 1999 voordat het uit productie werd genomen. Wat deze versie onderscheidde, was de plaatsing van de infraroodtint. In tegenstelling tot andere modellen, werd in deze schoen de heldere, opvallende Infrared kleur verspreid over het grootste deel van de middenzool in plaats van te worden gereserveerd voor de hak en delen van de teen.
De Air Jordan 6 Infrared 'Salesman' kwam voor het eerst uit in het voorjaar van 2026 en bracht dat model tot leven.
De Infrared tint die wordt afgebeeld in de 'Salesman' schoen werd reverse-engineered door de originele paren uit 1991 en 2000 naast elkaar te bestuderen. De 'Salesman' is ook de eerste niet-samenwerkende AJ6 die het meest lijkt op de schoen die Michael Jordan droeg tijdens die iconische wedstrijd in 1991.
Dit werd bereikt door de teenvorm te reconstrueren om beter te passen bij de schoen die MJ op het veld droeg. De tong van de 'Salesman' schoen werd ook met 2 millimeter verhoogd om alle AJ6 schoenen die MJ droeg, nauwer na te bootsen.
De Air Jordan 6 Infrared 'Salesman' zinspeelt brutaal op het model uit 1999 dat zo lang geheim werd gehouden door de tekst van het model op de binnenkraag te laten zien. De 'Salesman' heeft ook een fabriekshangtag en verpakking die eruitziet als hoe schoensamples worden verpakt wanneer ze worden beoordeeld. Meestal worden schoenen die op deze manier zijn verpakt, gebruikt om aan retailers te verkopen. Het is zeldzaam om een consumentenklare schoen op deze manier verpakt te zien, en dus is dit een knipoog naar het feit dat de Air Jordan 6 Infrared 'Salesman' is geïnspireerd op een sample die nooit eerder is uitgebracht.
De Air Jordan 6 Infrared 'Salesman' is niet zomaar een schoen. Het is een lang verloren Air Jordan met veel geschiedenis die eindelijk zijn moment krijgt, zowel op het veld als daarbuiten.
De Jordan Brand AJ6 Infrared 'Salesman' is sinds februari 2026 verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers.