De AJ 14 kwam bekend te staan als een van de meest comfortabele AJ's ooit dankzij een revolutionaire technologie. De schoen was laag uitgesneden en gemaakt voor snelheid en controle met dubbele Zoom units en ventilerende mesh openingen op de buitenzool. De in 1998 uitgebrachte AJ 14 was een schoen in de vorm van een auto (of een auto in de vorm van een schoen). Het gestroomlijnde Jumpman embleem versterkte de combinatie van luxe en snelheid. Nadat MJ de Chicago Bulls aan een zesde overwinning in de Finals had geholpen, kon hij zegevierend afscheid nemen. Hij liet de Air Jordan schoenenlijn na, die de sport blijvend heeft veranderd.