Michael Jordan kreeg de bijnaam 'Black Cat' vanwege zijn unieke combinatie van kracht en een slinkse speelstijl, waardoor hij onder de huid van zijn tegenstanders kroop en ze uit balans bracht. Tijdens het seizoen van 1997-98 was Jordan zijn rivalen continu te slim af met zijn opvallende en unieke behendigheid. Tinker Hatfield liet zich inspireren door het roofdierinstinct van een panter. Hij gebruikte die angstaanjagende kracht als basis voor de Air Jordan 13, die was voorzien van een origineel holografisch oog en een buitenzool die leek op een panterpoot.