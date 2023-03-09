Michael Jordan gaf echt alles in het seizoen 1996-1997, het seizoen van een van de meest bepalende momenten in de geschiedenis van het basketbal. In de vijfde wedstrijd van de Finals (Jordans beroemde 'griepwedstrijd') scoorde hij 38 punten, zeven rebounds en vijf assists tegen Utah Jazz, terwijl hij 39 graden koorts had. Zijn doorzettingsvermogen hielp zijn team aan een nieuwe titel en was de inspiratiebron voor de technologie en constructie van de AJ 12.