Organisatiepsycholoog Adam Grant over hoe we sterker kunnen worden door vragen te stellen bij onze overtuigingen

Trained Podcast: Stel je open met Adam Grant
Coaching
Adam Grant leerde kritisch naar zijn aannames te kijken vanaf de rand van de duikplank. Inmiddels kan hij als organisatiepsycholoog onderbouwen waarom dit zo'n krachtig proces is.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Informatie verandert sneller dan ooit, aldus organisatiepsycholoog Adam Grant. Volgens hem kun je hier alleen in meegaan als je je aannames onder de loep neemt. In deze aflevering van Trained praat de populaire auteur met presentator Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, over hoe je je hiervoor open kunt stellen. Hij trapt af met advies uit zijn jeugd, toen zijn duikinstructeur hem leerde hoe hij zijn hoogtevrees(!) op een andere manier kon benaderen, en dat hard werken zwaarder weegt dan aangeboren talent (of sierlijkheid) — dit leverde Grant uiteindelijk een Amerikaanse overwinning op. Hij vertelt ook zijn kijk op gezondheids- en wellnesscults, en de kracht van mensen die je uitdagen.
"Hoe sneller kennis zich ontwikkelt, hoe sneller de wereld verandert, en hoe sneller we ons hierop aan moeten passen."
Adam Grant
Organisatiepsycholoog en auteur van Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Ryan Flaherty op trained@nike.com, dan kijkt hij wat er mogelijk is.