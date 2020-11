Het verhaal achter het design: ACG Smith Rock

Doordat we compleet waren ingesneeuwd, besloten we er het beste van te maken en de haard aan te steken en gewoon lekker te relaxen. We gingen aan de bar zitten met een warm drankje en we deelden onze ideeën en observaties van die dag. We vergeleken onze notities over hoe onze kleding ons door de dag had geholpen, deden nieuwe inzichten op over onze kleding en bespraken hoe we deze voor het volgende seizoen van ACG zouden kunnen verbeteren. Nadat we het design hadden besproken, verplaatsten we ons naar het loungegedeelte met een boekenplank vol met pulpboeken en oude natuurgidsen. Omdat we toch niets anders te doen hadden, lazen we elkaar om beurten voor uit verschillende boeken. Voor sommigen was dit hun eerste reisje met ACG, terwijl anderen dit al jaren deden. Doordat we waren afgesloten van de buitenwereld, konden we echt veel tijd met elkaar doorbrengen en plezier maken met elkaar. En dat was net zo belangrijk als het delen van de feedback over producten en features. Het zorgde voor een band met iedereen in de groep.