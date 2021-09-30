Wat je beste leven leiden echt betekent, volgens AARMY medeoprichtster Angela Manuel-Davis

'Je beste leven leiden' betekent niet je 9-tot-5-leven inruilen voor margarita's op het strand (sorry). Voor Angela Manuel Davis, hoofd motiveringscoach (dat bestaat!) en medeoprichtster van indoor-cycling en bootcampstudio AARMY, betekent het dat je uitzoekt wat je motiveert en er dan helemaal voor gaat. In deze aflevering van Trained komt de voormalige USA Track & Field-ster bij host Jaclyn Byrer om te vertellen hoe ze van geïntimideerd door fietsen naar lesgeven aan Jay-Z en Oprah ging, en hoe — dankzij advies van haar vader — haar les bekend werd als 'de kerk op een fiets'. Ze legt ook uit waarom verantwoordelijkheid en aanmoedigingen het verschil maken, hoe je thuis een groepslesgevoel creëert en wat ze doet om op te laden. In het kort? Ze vertelt ons hoe we allemaal het leven kunnen krijgen dat we verdienen.