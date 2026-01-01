Back to SearchNike Store Tlv Port (Partnered)Open • Closes at 9:30 pmNamal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 10:00 am - 9:30 pmFri: 9:30 am - 9:00 pmSat: 10:00 am - 10:00 pmSun: 10:00 am - 9:30 pmNearby StoresStore DirectoryNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILClosing Soon • Closes at 8:00 pmNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpen • Closes at 10:00 pmNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOpen • Closes at 10:00 pm