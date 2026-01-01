Back to SearchNike Serdika Mall (Partnered)Closed • Opens Tomorrow at 10:00 am48 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 am - 10:00 pmServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Bra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGClosed • Opens Tomorrow at 8:00 amNike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGClosed • Opens Tomorrow at 10:00 amNike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGClosed • Opens Tomorrow at 8:00 am