NIKE換季優惠店 新竹復興

NIKE換季優惠店 新竹復興

Closed • Opens Tomorrow at 12:00 pm

竹北市復興三路二段 6+PLAZA購物廣場1樓

編號105-1/105-2號單元

新竹縣, 台湾, 30273, TW

+886 3-6580351

Store Hours

Mon - Thu: 12:00 pm - 9:00 pm
Fri: 12:00 pm - 9:30 pm
Sat: 11:00 am - 9:30 pm
Sun: 11:00 am - 9:00 pm

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