Vêtements d'été : donne-toi à fond
À la belle saison, nos tenues d'été t'aident à rester au frais. Nous utilisons des tissus légers et respirants qui favorisent la circulation de l'air autour de ton corps. De plus, nos coupes épurées te permettent de bouger librement. Opte pour des débardeurs et des shorts qui offrent une protection minimale, ou choisis des t-shirts à manches longues et des pantalons longs qui te mettent bien à l'abri du soleil.
Reste au frais
Chez Nike, nous savons que repousser tes limites exige que tu transpires. C'est pourquoi notre ligne d'habits d'été intègre notre célèbre matière Dri-FIT. Ses fibres techniques évacuent l'humidité vers la surface du tissu, pour qu'elle sèche rapidement. Cela t'assure fraîcheur et concentration, plus longtemps. Pour un confort optimal, sélectionne des vêtements Nike pour l'été dotés d'empiècements en mesh. Nous les plaçons dans les zones qui ont tendance à chauffer afin de favoriser la circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.
Protège-toi du soleil
Ta passion, c'est le running, les randonnées, les sports de raquette ? Si tu t'entraînes dehors, tu dois te protéger du soleil. Nos tenues pour l'été anti-UV empêchent les rayons UVA et UVB d'atteindre les zones que les vêtements couvrent. Des détails pratiques comme des manches à ouvertures pour les pouces tiennent tout en place, tandis que les tissus extensibles augmentent la liberté de mouvement.
Une performance qui part des pieds
Ta réussite repose sur des bases solides quand tu sélectionnes une paire de chaussures de qualité supérieure au sein de notre collection été. Nos semelles extérieures variées s'adaptent à tes activités. Pour les entraînements sur surface dure, opte pour des semelles extérieures légèrement texturées et en caoutchouc. Elles te procurent l'adhérence et la résistance nécessaires pour tenir la distance. Tu t'entraînes dans la nature ? Nos chaussures de randonnée et de trail sont dotées de crampons techniques qui assurent ta stabilité sur les terrains accidentés. Question amorti, notre mousse réactive absorbe les chocs et les impacts afin de réduire l'épuisement et le risque de blessure. Découvre une bonne sensation de rebond dynamique dans des baskets équipées de nos unités Nike Air innovantes. Elles absorbent l'énergie de ton mouvement, puis reprennent leur forme de façon à te propulser vers ta prochaine foulée.
Des vêtements d'été performants pour les futures stars
Nous sommes convaincus que les jeunes athlètes méritent la même qualité que les idoles qui les inspirent. C'est pourquoi nos vêtements d'été pour enfant intègrent des tissus extensibles qui favorisent une liberté de mouvement absolue. Tu découvriras aussi des matières anti-transpiration qui évacuent la chaleur et l'humidité tout en assurant plus de confort. Si la température baisse, les enfants peuvent enfiler des vêtements légers qui les protègent des courants d'air et préservent la chaleur.
Move to Zero de Nike
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements d'été portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.