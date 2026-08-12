Survêtements Atlético de Madrid : affichez votre fierté sur le terrain
Quand vous encouragez les joueurs au stade Cívitas Metropolitano ou que vous portez les couleurs à domicile sur le terrain, les survêtements Atlético Madrid de Nike sont parfaits pour représenter votre équipe préférée. Les tissus innovants et la fabrication haut de gamme de nos survêtements vous permettent de garder votre sang-froid pendant les matchs. La technologie Aero-FIT de Nike est conçue pour soulever le tissu de la peau et fait circuler l'air directement sur le corps, de façon à ce que vous restiez au sec et à l'aise pendant le match. Les survêtements à taille élastique et cordons de serrage sont créés pour être ajustés afin que rien ne s'interpose entre vous et le ballon.
Si vous perfectionnez votre jeu de jambes ou que vous vous préparez à jouer, les survêtements Atlético Madrid sont conçus pour la vitesse. Entrez sur le terrain en un temps record grâce à des zips sur le bas des jambes. Leur design ergonomique vous permet de vous changer facilement sans avoir à retirer vos chaussures de foot. De plus, les tenues aux silhouettes ajustées et épurées favorisent l'agilité, pour que vous puissiez vous déplacer aisément sur le terrain. Envie de vêtements élégants ? Les vestes de survêtement en tissu tricoté offrent l'extensibilité idéale, et restent en place même quand vous courez et taclez grâce à des détails côtelés au col, aux poignets et à l'ourlet.
La collection de survêtements Atlético Madrid de Nike est dotée de détails authentiques qui vous permettent d'afficher la fierté envers votre équipe quand vous jouez. Remarquez le blason unique du club, brodé sur les vestes de survêtement, et les palettes de couleurs domicile et extérieur caractéristiques, ainsi que notre logo Swoosh emblématique. Portez votre survêtement avec un haut assorti et vos chaussures de foot Nike préférées afin de représenter votre équipe de la tête aux pieds. Les survêtements Atlético Madrid pour enfant permettent aux futures stars du football de créer un look inspiré de leurs joueurs favoris.