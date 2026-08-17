Ensembles et maillots Atlético de Madrid 2026/27 : partagez la passion
Depuis le lancement de nos premières chaussures de foot en 1971, Nike est fier d'être le partenaire de ce sport magnifique. Nos nouvelles tenues Atlético Madrid présentent les couleurs et imprimés du club, pour que vous puissiez adopter un style authentique et montrer qui vous soutenez. Optez pour un maillot Atlético Madrid pour encourager votre équipe, ou sortez le grand jeu avec un ensemble de foot Atlético Madrid pour la nouvelle saison. Notre gamme comprend les derniers ensembles domicile, extérieur et third ainsi que des tenues de gardien de but. Vous vous préparez pour un match ? Nos maillots Atlético Madrid sont conçus dans des tissus de qualité pro pour vous aider à donner le meilleur.
Accompagnez leurs rêves avec des ensembles de qualité
Partout dans le monde, les jeunes adorent imiter leurs idoles. Notre nouvel ensemble de foot Atlético Madrid aidera les sportifs en herbe et les jeunes espoirs à atteindre leur performance optimale. Notre technologie Aero-FIT unique fait circuler l'air entre la peau et le tissu pour que la transpiration s'évapore rapidement et que les jeunes joueurs restent à l'aise et concentrés. Les coupes zéro distraction et les tailles élastiques à cordon de serrage maintiennent les tenues en place quand ils tournent, pivotent, taclent et font des passes.
Affrontez toutes les conditions météo dans des survêtements performance
Des séances d'entraînement intensives dans la fraîcheur du matin aux fêtes d'après match, notre gamme d'ensembles Atlético Madrid a tout ce qu'il vous faut pour rester au chaud. Les pantalons de survêtement longs isolent vos jambes sans frottement gênant. Vous trouverez des tissus stretch, gages d'une grande liberté de mouvement ainsi que des zips pratiques en bas de la jambe permettant d'enfiler ou retirer le pantalon sans enlever les chaussures. Pour compléter votre look, associez-le à un haut de survêtement coordonné doté d'une capuche bien ajustée. Orné d'écussons authentiques du club, votre nouvel ensemble sera aussi beau que confortable.
Affichez votre style streetwear
Pour jouer des superpositions après le match ou pour sortir entre amis, nos vêtements Atlético Madrid sont synonymes d'élégance. Les sweats à capuche confortables présentent des coupes amples idéales pour s'envelopper. Jetez un œil aux modèles à col demi-zip qui permettent d'ajuster le niveau de chaleur. Nos pantalons coordonnés en Fleece sont dotés de chevilles élastiques créant une silhouette emblématique. Vous vous entraînez par temps chaud ? Les t-shirts ornés d'un écusson Atlético Madrid en coton frais et respirant feront merveille pour montrer votre passion pour le club. Découvrez des détails tels que des étiquettes au niveau de l'ourlet ou des éléments Nike Swoosh originaux pour se démarquer.
Préservez notre avenir avec Move to Zero de Nike
Protéger notre planète pour les générations futures, c'est un travail d'équipe. Et chez Nike, nous tenons à contribuer à ces efforts. Avec l'initiative Move to Zero de Nike, nous prenons des mesures pour arriver à zéro émission de carbone nette et zéro déchet net. Chaque fois que possible, nous fabriquons nos ensembles de foot Atlético Madrid dans des matières recyclées issues des bouteilles en plastique. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous nous en rapprochons chaque jour un peu plus. Envie de participer ? Quand vous chercherez votre nouveau maillot Atlético Madrid, n'oubliez pas de vérifier la présence de l'étiquette «Matières durables».