Maillot extérieur Atlético de Madrid : portez fièrement les couleurs de votre équipe
Encouragez vos champions dans le nouveau maillot extérieur Atlético de Madrid. Nous proposons des shorts et maillots rehaussés de détails authentiques, tels que l'écusson tissé, ainsi que l'emblématique Swoosh. Notre gamme haute performance comprend des maillots de foot extérieur Atlético de Madrid, des shorts et des chaussettes coordonnées, pour vous permettre d'imiter vos héros sur le terrain. Ces modèles sont bien entendu aussi beaux qu'agréables au toucher. La technologie Nike Aero-FIT fait circuler l'air entre la peau et le tissu : vous restez au frais et à l'aise tout au long du match. Parallèlement, les tissus souples sont conçus pour accompagner tous vos mouvements quand vous courez, tirez et marquez.
Au stade, à la maison ou sur le terrain, les maillots extérieur Atlético de Madrid sont toujours un gage de confort. Ils se déclinent en plusieurs coupes : standard et décontractée ou encore ajustée et près du corps. Même les plus jeunes fans peuvent afficher leur passion pour l'Atlético de Madrid avec les tenues extérieur pour juniors. Ces ensembles légers et respirants au toucher ultra-doux sont prêts à les accompagner sur le terrain. Une taille élastique confortable maintient le short afin qu'il ne glisse pas pendant qu'ils sprintent à fond.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues Atlético de Madrid portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.