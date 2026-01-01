Kits de foot Croatie 2026 : osez vous démarquer
Que vous entriez sur le terrain ou que vous manifestiez votre soutien depuis les tribunes, nos kits haute performance de l'équipe de foot de Croatie vous offrent un confort total. Nous vous proposons des coupes amples et décontractées qui ne vous serreront pas pendant l'entraînement, ainsi que des modèles sobres et ajustés qui auront l'air aussi tendance dans la rue que pendant les dribbles sur le terrain.
Matériaux innovants
Tous nos modèles, y compris nos maillots de l'équipe de foot de Croatie, sont fabriqués à partir de matériaux techniques qui vous aident à sortir le grand jeu sur le terrain (mais aussi à la salle de sport ou au studio). Les tissus comme le jersey et le coton sont très légers et ne vous alourdissent pas, même lorsque vous jouez les prolongations. La technologie d'évacuation de la transpiration élimine l'excès d'humidité de votre peau pour vous garder au sec et à l'aise, du premier coup de sifflet de l'arbitre à la toute dernière frappe.
Affrontez les éléments
Dans notre collection de kits aux couleurs de l'équipe nationale de Croatie, vous trouverez également des vêtements plus épais conçus pour vous aider à rester au chaud pendant les entraînements en extérieur et tôt le matin. Les polaires à manches longues sont dotées d'une capuche pour vous protéger de la pluie et d'une matière Fleece texturée et douce au toucher. Les cols entonnoir empêchent le froid de pénétrer, même lors des journées fraîches et venteuses. Enfilez votre sweat à capuche ou votre sweat-shirt par-dessus le reste de votre équipement pour vous rendre sur le terrain et en revenir avec style. Les doublures en mesh et les aérations permettent à l'air de circuler, quelle que soit l'intensité de votre entraînement.
Chaussettes de football de la Croatie
Ajoutez la touche finale parfaite à votre tenue de match avec une paire de chaussettes de foot de la Croatie, conçues à l'image de celles portées par les joueurs de l'équipe championne. Nous proposons des modèles pour les adultes, les enfants et les bébés, qui arborent également notre logo Swoosh emblématique. Des textiles respirants, un rembourrage stratégique et des talons renforcés vous assurent que ces chaussettes seront à la hauteur de tous les défis pendant le match.
Des détails pour plus de performances
Les détails font toute la différence, et nos pantalons et shorts de foot de la Croatie intègrent des caractéristiques ingénieuses. Les ceintures extensibles offrent un confort optimal, tandis que les cordons de serrage fonctionnels garantissent un ajustement personnalisé. Les coupes épurées et près du corps ne vous distrairont pas lors de ces frappes et passes les plus importantes. De plus, les zips au bas des jambes permettent d'enfiler et de retirer facilement nos pantalons de foot décontractés.
Affichez le total look avec les kits tout-en-un
Notre collection de tenues parées des bandes classiques de l'équipe nationale comprend des shorts, des chaussettes et des vestes de la Croatie pour le foot. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut pour commencer à jouer. Choisissez des tenues de match à domicile ou à l'extérieur, avec des couleurs et des détails différents. Optez pour des matériaux durables et recyclés et restez en accord avec vos principes. Trouvez des kits et des ensembles pour toutes les tranches d'âge, des petits qui marquent leur premier but aux adolescents et aux adultes qui dépassent leurs performances.