Kleidung für Teenager:innen & Jugendliche

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Nike Miler
Nike Miler Repel-Laufjacke für ältere Kinder
Bestseller
Nike Miler
Repel-Laufjacke für ältere Kinder
54,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Nike Mavn
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
39,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
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Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
27,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
29,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
22,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
29,99 €
USMNT 2026 Stadium Home
USMNT 2026 Stadium Home Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
USMNT 2026 Stadium Home
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
FFF Strike
FFF Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FFF Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
37,99 €
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition Jordan Dri-FIT ADV authentisches Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Jordan Dri-FIT ADV authentisches Fußballtrikot (ältere Kinder)
129,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
79,99 €
Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €

Kleidung für Jugendliche: perfekt für Sport und Alltag

Ob Sportunterricht oder Wochenendprogramm: Mit unserer Kleidung für Teenager:innen sind ältere Kinder für jede Aktivität bereit. Entdecke vielseitige Pieces, die sich perfekt für Warm-up, Cooldown und alles dazwischen eignen. Sie punkten mit leicht kombinierbaren Schichten, weichen Materialien und Passformen, die volle Bewegungsfreiheit garantieren.


Achte besonders auf unsere Kleidung für Jugendliche mit Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Material leitet Schweiß von der Haut weg und unterstützt eine schnelle Verdunstung – für ein frisches, angenehmes Tragegefühl. Wenn das Wetter umschlägt, schützen wasserabweisende Beschichtungen vor leichtem Regen, während UV-Schutz bei Outdoor-Aktivitäten zusätzlichen Schutz bietet. Gleichzeitig liefern Styles aus Nike Tech Fleece leichte Wärme, ohne aufzutragen. Club Fleece und French Terry fühlen sich außen glatt und innen weich an – perfekt für den Alltag.


Wir bei Nike wissen, dass Teenager:innen-Kleidung mit ihren sich ständig ändernden Plänen mithalten muss. Deshalb gibt es bei uns Standard-Passformen für einen klassischen Look, Oversize-Silhouetten für extra Platz, schmale Passformen für einfaches Layering und gewebte Styles für maximale Strapazierfähigkeit. Cargohosen, Jogginghosen mit offenem Saum und Trainingsshorts sind ideal, wenn die Beine viel Platz zum Strecken, Sprinten und Relaxen brauchen. Checke unsere Hoodies mit durchgehendem Reißverschluss und Trainingsjacken, die Teenies bei Temperaturschwankungen vom frühen Start bis zum späten Abend begleiten. Wenn sie Performance-Pieces mit Basics kombinieren, sind ältere Kids nicht nur für den Sport, sondern auch für Schule, Reisen und Freizeit optimal angezogen. Und mit atmungsaktiven Materialien, sicheren Taschen, gerippten Bündchen und verstellbaren Taillenbünden fügt sich jedes Teil ganz selbstverständlich in die tägliche Outfit-Rotation ein.


Mit Move to Zero wollen wir bei Nike unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Kleidung für Jugendliche mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.