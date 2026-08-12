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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Oberteile & T-Shirts

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Nike Mavn
Nike Mavn Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike Mavn
Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
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T-Shirt für ältere Kinder
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Jordan
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Nike Miler
Nike Miler Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder (Jungen)
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Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder (Jungen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
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Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Boxed Logo 3.0 T-Shirt (ältere Kinder)
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Boxed Logo 3.0 T-Shirt (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
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Nike Sportswear
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USMNT 2026 Stadium Home
USMNT 2026 Stadium Home Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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USMNT 2026 Stadium Home
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Sport-Trikot (ältere Kinder)
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Sport-Trikot (ältere Kinder)
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FFF 2026 Stadion Goalkeeper
FFF 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2023/24
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2023/24 Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder (Jungen)
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Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder (Jungen)
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Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
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Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Jordan Secret Diary
Jordan Secret Diary Geripptes Tanktop (ältere Kinder)
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Geripptes Tanktop (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Jordan Essentials
Jordan Essentials P6 Mesh-Trikot (ältere Kinder)
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P6 Mesh-Trikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
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Norwegen 2026 Stadion Third
Norwegen 2026 Stadion Third Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Kroatien 2026 Auswärtsspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Auswärtsspiel
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Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike T-Shirt für ältere Kinder
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Match Third
FC Barcelona 2026/27 Match Third Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Third
Tottenham Hotspur Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Kanada 2026 Stadium Home
Kanada 2026 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Norwegen 2026 Stadion Goalkeeper
Norwegen 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Home
Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Home
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Jordan
Jordan Distressed T-Shirt (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-Shirt für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-Kurzarmshirt (Mädchen)
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Polen 2026 Auswärtsspiel
Polen 2026 Auswärtsspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Polen 2026 Auswärtsspiel
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
Türkei 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
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Jordan
Jordan Brasilien T-Shirt mit Grafik (ältere Kinder)
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Nike Strike
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Nike Sportswear Essential
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition Jordan Dri-FIT ADV authentisches Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Jordan Dri-FIT ADV authentisches Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegen 2026 Stadion Third
Norwegen 2026 Stadion Third Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Kroatien 2026 Auswärtsspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike T-Shirt für ältere Kinder
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Paris Saint-Germain
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Match Third Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Third
Tottenham Hotspur Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
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Norwegen 2026 Stadion Goalkeeper
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Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Home
Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Home
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Jordan
Jordan Distressed T-Shirt (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Polen 2026 Auswärtsspiel
Polen 2026 Auswärtsspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Polen 2026 Auswärtsspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
Türkei 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
Personalisieren
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
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Jordan
Jordan Brasilien T-Shirt mit Grafik (ältere Kinder)
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