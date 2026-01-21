Nike Black-Friday-Fußballtrikots: entfalte dein Potenzial
Mit unseren Fußballtrikots aus dem Black-Friday-Sale von Nike gibst du dein Bestes für dein Team. Unsere Fußballbekleidung ist unkompliziert geschnitten, damit du dich frei bewegen, sicher drehen und angreifen kannst. Mit unseren funktionalen Trainingsoberteilen und wärmenden Baselayern bist du für jedes Wetter gerüstet. Oder du behältst mit Shorts und Kurzarmtrikots einen kühlen Kopf. Und da es Fußballspieler:innen in allen Größen und Körpertypen gibt, findest du eine umfassende Auswahl an Passformen und Designs.
Achte auf die Nike Black-Friday-Fußballtrikots aus hochwertigem Dri-FIT Material. Die Fasern transportieren den Schweiß von der Haut weg an die Oberfläche des Kleidungsstücks, wo er schnell verdunsten kann. Gleichzeitig sorgen atmungsaktive Materialien für Luftdurchlässigkeit, sodass du überschüssige Wärme an die Umgebung abgeben kannst. So bleibst du länger frisch und konzentriert. Kombiniere das mit Stretch-Materialien für mühelose Bewegungsfreiheit und du bist bestens vorbereitet auf dein nächstes Must-win-Match.
Fühle die Spannung des Spieltags mit den Black-Friday-Fußballtrikots von Nike, die mit den Logos einiger der bekanntesten Vereine der Welt versehen sind. Du findest Modelle, die von den neuesten Grafiken und Farben inspiriert und mit den charakteristischen Wappen deines Lieblingsclubs verziert sind. Wähle zwischen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots und begleite dein Team auf ihrem Weg. Für die nächste Generation gibt es auch Trikots in Kindergrößen.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil unserer Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Fußballtrikots für den Black Friday mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.