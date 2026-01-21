  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Fußball
    3. /
    4. /
  4. Oberteile & T-Shirts
    5. /
  5. Trikots

Fußballtrikots am Nike Black Friday 2025

Trikots
Geschlecht 
(0)
Kinder 
(0)
Nach Preis anzeigen 
(0)
Sale und Angebote 
(0)
Product Discounts 
(0)
Farbe 
(0)
Sport 
(1)
Marke 
(0)
Passform 
(0)
England (Men's Team) 2024/25 Stadium Home
England (Men's Team) 2024/25 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
England (Men's Team) 2024/25 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
England 2025 Match Away (Frauenteam)
England 2025 Match Away (Frauenteam) Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
England 2025 Match Away (Frauenteam)
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
England 2025 Stadium Away (Frauenteam)
England 2025 Stadium Away (Frauenteam) Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2025 Stadium Away (Frauenteam)
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
40 % Rabatt
FFF (Men's Team) 2024/25 Stadium Home
FFF (Men's Team) 2024/25 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FFF (Men's Team) 2024/25 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
England (Men's Team) 2024/25 Stadium Home
England (Men's Team) 2024/25 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
England (Men's Team) 2024/25 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
50 % Rabatt
Türkei 2024/25 Stadium Away
Türkei 2024/25 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
Türkei 2024/25 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
England 2025 Stadium Home (Frauenteam)
England 2025 Stadium Home (Frauenteam) Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2025 Stadium Home (Frauenteam)
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
40 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Kroatien 2024/25 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
40 % Rabatt
England 2025 Stadium Away (Frauenteam)
England 2025 Stadium Away (Frauenteam) Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
England 2025 Stadium Away (Frauenteam)
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
FFF 2025 Match Home (Frauenteam)
FFF 2025 Match Home (Frauenteam) Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FFF 2025 Match Home (Frauenteam)
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
50 % Rabatt
England 2025 Match Home (Frauenteam)
England 2025 Match Home (Frauenteam) Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
England 2025 Match Home (Frauenteam)
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Niederlande 2025 Stadium Home (Frauenteam)
Niederlande 2025 Stadium Home (Frauenteam) Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Niederlande 2025 Stadium Home (Frauenteam)
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Niederlande 2025 Stadium Home (Frauenteam)
Niederlande 2025 Stadium Home (Frauenteam) Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Niederlande 2025 Stadium Home (Frauenteam)
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
50 % Rabatt
FC Barcelona 2024/25 Stadium Home
FC Barcelona 2024/25 Stadium Home Nike Fußballtrikot Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2024/25 Stadium Home
Nike Fußballtrikot Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Damen)
30 % Rabatt
FFF 2025 Match Away (Frauenteam)
FFF 2025 Match Away (Frauenteam) Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FFF 2025 Match Away (Frauenteam)
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
FFF 2025 Stadium Away (Frauenteam)
FFF 2025 Stadium Away (Frauenteam) Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FFF 2025 Stadium Away (Frauenteam)
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Türkei 2024/25 Stadium Home
Türkei 2024/25 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
Türkei 2024/25 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Kroatien 2024/25 Stadium Home Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Kroatien 2024/25 Stadium Home
Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
40 % Rabatt
Türkei 2024/25 Stadium Away
Türkei 2024/25 Stadium Away Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Türkei 2024/25 Stadium Away
Nike Replica Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie für ältere Kinder
30 % Rabatt
FFF 2024/25 Match Home
FFF 2024/25 Match Home Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FFF 2024/25 Match Home
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Niederlande 2025 Stadium Away (Frauenteam)
Niederlande 2025 Stadium Away (Frauenteam) Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Niederlande 2025 Stadium Away (Frauenteam)
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Kroatien 2024/25 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
Kroatien 2024/25 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
FFF 2025 Stadium Home (Frauenteam)
FFF 2025 Stadium Home (Frauenteam) Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FFF 2025 Stadium Home (Frauenteam)
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
50 % Rabatt
England 2025 Match Away (Frauenteam)
England 2025 Match Away (Frauenteam) Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2025 Match Away (Frauenteam)
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
45 % Rabatt

Nike Black-Friday-Fußballtrikots: entfalte dein Potenzial

Mit unseren Fußballtrikots aus dem Black-Friday-Sale von Nike gibst du dein Bestes für dein Team. Unsere Fußballbekleidung ist unkompliziert geschnitten, damit du dich frei bewegen, sicher drehen und angreifen kannst. Mit unseren funktionalen Trainingsoberteilen und wärmenden Baselayern bist du für jedes Wetter gerüstet. Oder du behältst mit Shorts und Kurzarmtrikots einen kühlen Kopf. Und da es Fußballspieler:innen in allen Größen und Körpertypen gibt, findest du eine umfassende Auswahl an Passformen und Designs.


Achte auf die Nike Black-Friday-Fußballtrikots aus hochwertigem Dri-FIT Material. Die Fasern transportieren den Schweiß von der Haut weg an die Oberfläche des Kleidungsstücks, wo er schnell verdunsten kann. Gleichzeitig sorgen atmungsaktive Materialien für Luftdurchlässigkeit, sodass du überschüssige Wärme an die Umgebung abgeben kannst. So bleibst du länger frisch und konzentriert. Kombiniere das mit Stretch-Materialien für mühelose Bewegungsfreiheit und du bist bestens vorbereitet auf dein nächstes Must-win-Match.


Fühle die Spannung des Spieltags mit den Black-Friday-Fußballtrikots von Nike, die mit den Logos einiger der bekanntesten Vereine der Welt versehen sind. Du findest Modelle, die von den neuesten Grafiken und Farben inspiriert und mit den charakteristischen Wappen deines Lieblingsclubs verziert sind. Wähle zwischen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots und begleite dein Team auf ihrem Weg. Für die nächste Generation gibt es auch Trikots in Kindergrößen.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil unserer Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Fußballtrikots für den Black Friday mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.