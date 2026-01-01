Zurück zur SucheNSP Rishon West (Partnered)Geöffnet • Schließt um 21:305TH YALDEY TEHERAN STRISHON LE-ZIONTEHERAN, Central, 7565841, IL03-6754226WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - So: 09:30 - 21:30Stores in der NäheStore-VerzeichnisNSP Naharia (Partnered)Ben Zhvi 1Arena MallNAHARIYA, Northern, 22100, ILGeöffnet • Schließt um 21:30Nike Store Kiryon (Partnered)192 Derech Acko st.KiryonHAIFA, Haifa, 2723206, ILGeöffnet • Schließt um 22:00Nike Clearance Store KrayotBig KrayotHa'Histadrut Ave 248Haifa, Haifa, 2629710, ILGeöffnet • Schließt um 21:30