Zurück zur SucheNike Store Azrieli (Partnered)Geschlossen • Öffnet um 10:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - Do: 09:30 - 22:00Fr: 09:30 - 15:00Sa: 10:00 - 23:00So: 09:30 - 22:00ServicesRückgabeinformationenDieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILGeschlossen • Öffnet um 10:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILGeschlossen • Öffnet um 08:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILGeschlossen • Öffnet um 10:00