Unvergleichliche Improvisation

Kyries Fähigkeiten kommen besonders zur Geltung, wenn er kreativ in letzter Sekunde Lücken in der Defense findet. "Er spielt so schnell und seine Füße bewegen sich so rasant", staunt Gross. "Als würde die Geschwindigkeit ihm gehören." Um zu demonstrieren, wie unorthodox Kyrie das Spielfeld wahrnimmt, fügten die Designer strukturierte Spikes an der hinteren Hälfte des Schuhs hinzu. "Sein Potenzial ist grenzenlos", merkt Grosso an. Und mit seinen 24 Jahren steht Kyrie gerade erst am Anfang.