Überleg dir für ein neues Ziel, wie viel Aufwand du betreiben möchtest

Du hast ein neues Ziel. Du möchtest zum Beispiel einen Marathon laufen, eine 30-tägige Ernährungs-Challenge bestehen oder endlich einen Handstand schaffen. Das ist spannend. Aber warum lassen die anfängliche Begeisterung und Motivation so schnell nach und sind irgendwann ganz verschwunden? Jüngste Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass es an der Diskrepanz zwischen dem Wunsch, ein Ziel zu erreichen, und dem Aufwand, der dafür nötig ist, liegt.



"Wenn es um den erforderlichen Aufwand geht, gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was man tun möchte, und dem eigentlichen Weg dorthin", erklärt Dr. Agata Ludwiczak, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Psychologie an der Queen Mary University of London. "Wenn Menschen die Wahl zwischen verschiedenen mit Aufwand verbundenen Optionen haben, konzentrieren sie sich zunächst auf die Belohnung, die damit verbunden ist. Der Aufwand, den sie schließlich tatsächlich einbringen, hängt dann aber von den Anforderungen der eigentlichen Aufgabe ab." Das könnte erklären, warum wir uns lieber für einen Halbmarathon als für einen 10-km-Lauf anmelden. Die Aussicht, mit dem Marathon angeben zu können, trübt das Urteilsvermögen.



Ludwiczaks Studie, die in der Fachzeitschrift Behavioural Brain Research veröffentlicht wurde, bestand aus zwei Phasen. In der ersten Phase hatten die Teilnehmenden wiederholt die Möglichkeit, zwischen zwei Aufgaben zu wählen. Jede dieser Aufgaben erforderte ein anderes Maß an Aufwand, war aber auch mit einer anderen finanziellen Belohnung verbunden. Die leichtere Option wurde in den meisten Fällen schlechter bezahlt, die schwerere besser. Im zweiten Teil sollten die Teilnehmenden die Aufgabe, für die sie sich im ersten Teil entschieden hatten, tatsächlich ausführen. Die Forscher:innen fanden heraus, dass sich die Teilnehmenden im ersten Teil meistens für die besser bezahlte Aufgabe entschieden. Im zweiten Teil wendete sich das Blatt aber, und die Teilnehmenden konzentrierten sich auf den Aufwand, der im jeweiligen Moment von ihnen erwartet wurde. Dabei spielte es keine Rolle mehr, wie viel Geld am Ende dabei herauskommen sollte.



"Unsere Studie zeigt, dass es eigentlich egal ist, ob dein Ziel ein 5-km-Lauf oder ein Marathon ist. Bei den eigentlichen Trainingsläufen konzentriert sich dein Gehirn auf den Aufwand, den du am jeweiligen Tag leisten musst", erklärt Ludwiczak. "Wenn dieser Aufwand höher ist, als du am Anfang erwartet hast, gibst du schneller auf, selbst wenn die Belohnung am Ende mehr als verlockend ist."



Der Anreiz für die Studienteilnehmenden war nur Geld, also eigentlich nichts Besonderes. Aber was ist, wenn es um einen Lebenstraum geht, zum Beispiel eine anspruchsvolle Bergbesteigung oder die Teilnahme an einem Ironman? Solltest du nicht nach den Sternen greifen? Vielleicht. Aber mach dir vorher klar, was wirklich auf dich zukommt. Hier kommen ein paar Tipps für dich.