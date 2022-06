Was sind Elektrolyte? Braucht man sie überhaupt?

Elektrolyte haben viele positive Effekte. Heißt das, dass du dir nun einen Vorrat an Produkten wie Gels oder Pulver zum Mischen mit Wasser zulegen oder Sportgetränke kaufen solltest? Nicht unbedingt.

Es ist umstritten, in welchem Maße Nahrungsergänzungsmittel die sportliche Leistung steigern. In einer Studie aus dem Jahr 2020, die in der Fachzeitschrift Clinical Journal of Sport Medicine erschienen ist, begleiteten Wissenschaftler:innen 266 Ultramarathonläufer:innen, die in rauem Gelände die Wüste durchquerten.

Die Wissenschaftler:innen trackten ihren Natriumhaushalt sowie mit Elektrolyten zusammenhängende Symptome. Das Ergebnis? Obwohl viele der Athlet:innen vorbeugend zusätzliche Elektrolyte zu sich nahmen, ließen sich Beschwerden wie Übelkeit oder Krämpfe nicht verhindern.

Eine 2018 in der Fachzeitschrift Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichte Studie zeigt als ein mögliches Problem, dass viele Athlet:innen keinen speziell an ihre Bedürfnisse angepassten Trinkplan haben. Schließlich ist es gut möglich, dass du neben jemandem läufst, der nur halb so viel schwitzt wie du. Wenn ihr trotzdem beide die gleiche Menge an Wasser und Elektrolyten zu euch nehmt, kann das für dich zu wenig und für den anderen zu viel sein.