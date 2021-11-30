Während eines intensiven Workouts ist deine Wasserflasche eine wichtige Begleiterin. Ihr Inhalt sorgt nicht nur für die nötige Flüssigkeitsversorgung, sondern auch für die Erfrischung, die du brauchst, um dranzubleiben. Selbst wenn du sie nur mit Wasser befüllst, ist deine wiederverwendbare Wasserflasche aus Edelstahl oder BPA-freiem Kunststoff nicht vor Keimen geschützt.

Laut einer Studie, die im Journal of Exercise Physiology Online veröffentlicht wurde, enthielten 83 % der benutzten Wasserflaschen von Leuten, die ins Fitnessstudio gehen, Bakterien wie Staphylokokken und E. coli. Unbenutzte Flaschen der Kontrollgruppe waren dahingegen nicht verunreinigt.

Das ist ziemlich ekelhaft. Das heißt aber nicht, dass du auf Einwegflaschen umsteigen musst – du kannst aber versuchen, deine Wasserflaschenhygiene durch tägliches Reinigen aufrechtzuerhalten. Aber wenn du deine Wasserflasche eine Weile vernachlässigt hast, könntest du mit einer gründlicheren Desinfektionsroutine beginnen. Folgendes musst du wissen.