Lüfte deinen Sport-BH, nachdem du ihn getragen hast. Wenn du ihn in der Tasche lässt, ist das der optimale Nährboden für Bakterien. Lass ihn an der Luft trocknen. Oder noch besser: Leg ihn bis zur nächsten Wäsche in einer Plastiktüte in den Gefrierschrank. Hört sich seltsam an, aber die Kälte verhindert, dass sich Bakterien bilden.

Manchmal hilft Waschen aber auch nicht mehr. Dann ist es Zeit, sich von deinem Sport-BH zu verabschieden. Wir empfehlen, Sport-BHs alle sechs Monate auszutauschen, denn durch das viele Tragen und Waschen verlieren sie ihre Elastizität.