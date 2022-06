So synchronisierst du dein Training mit deinem Menstruationszyklus. Was du schon immer wissen wolltest

Du fragst dich, ob du während deiner Periode Sport machen kannst? Ja, das kannst du. Die Vorstellung, dass Frauen während ihrer Periode nur entspannen und einen Gang runterschalten sollten, ist ein Mythos. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass wir in körperlicher Bestform sind, wenn wir menstruieren. Hier erfährst du, warum das so ist.

Leistungsstark während der Periode

Während deines Zyklus produziert dein Körper unterschiedliche Hormone in unterschiedlichen Mengen, die deinen Körper auf den Eisprung vorbereiten. Wenn dein Hormonspiegel am niedrigsten ist, also zu Beginn deiner Periode, sollte dein Körper bereit für intensive Workouts, schwere Gewichte und schnelles Tempo sein. Natürlich ist das Einsetzen der Periode für manche Frauen mit menstruationsbedingten Beschwerden verbunden, sodass sie es anfangs vielleicht etwas ruhiger angehen lassen sollten. Doch sobald die Hormonspiegel niedriger werden, solltest du einen Energieschub verspüren, der dir zeigt, dass du bereit für Bewegung bist.

Der passende Style

Du trainierst während deiner Periode, fühlst dich aber unsicher, weil du Angst hast, dass sich plötzlich ein roter Fleck auf deiner Hose abzeichnen könnte? Wir kennen das Problem. Es gibt jedoch etwas, was du dagegen tun kannst. Entscheide dich für dunkle Leggings, anstatt für die neuen weißen, die in deinem Kleiderschrank liegen. Auch periodensichere Unterwäsche wird immer beliebter. Du kannst sie entweder als Ersatz für einen Tampon oder eine Menstruationstasse verwenden oder in Kombination damit, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Sie ist speziell für schweißtreibende Workouts hervorragend geeignet, weil sie Feuchtigkeit ableitet und die Vermehrung von Bakterien eindämmt. Wenn periodensichere Unterwäsche so gar nicht dein Ding ist, kannst du auch eine Binde oder einen Tampon mit höherer Saugfähigkeit verwenden oder dein Training mit einer sauberen Menstruationstasse beginnen. Es geht nur darum, herauszufinden, was für dich funktioniert.

Sieh dir unsere Auswahl an dunklen Nike Leggings an. Was Sport-BHs anbelangt, ist der Nike Swoosh an jedem Tag des Monats eine gute Wahl, besonders aber, wenn deine Brüste kurz vor oder während der Periode

empfindlich sind. Er bietet mittleren Halt und verwendet internationale Größen, was bedeutet, dass er sich den Veränderungen deiner Brust und deines Körpers anpassen kann.

Wann du auf deinen Körper hören solltest

Manche Frauen fühlen sich gleich zu Beginn ihrer Periode extrem leistungsstark. Andere hingegen haben in den ersten paar Tagen einen starken Blutfluss oder menstruationsbedingte Symptome und ziehen es vor, die Periode auszusitzen. Jede Frau ist anders. Du solltest also auf deinen Körper hören. Wenn du schmerzhafte Krämpfe hast, ist es vielleicht nicht die beste Idee, Hunderte von Stomach Crunches zu machen. Yoga oder Schwimmen könnte jedoch genau das Richtige für dich sein. Auch leichte Bewegung wie ein Spaziergang kann deinem Körper helfen, Entzündungen zu reduzieren, die der Grund für deine Krämpfe sind.

Hör ganz einfach auf das, was dir dein Körper sagt. Sport während der Periode kann die Stimmung verbessern, Menstruationsbeschwerden lindern und für mehr Energie sorgen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn du dich ausruhst und es ruhig angehen lässt. Solltest du eine sehr starke Blutung haben und deswegen beunruhigt sein, lass dich von einem Arzt untersuchen.

Wenn du dein Training an deinen Zyklus anpassen willst, hilft dir die NikeSync-Workout-Kollektion in der Nike Training App herunter weiter.