Cool bleiben und auch unter Druck treffen

Frag den Coach: Warum bekomme ich beim Spiel immer Panik?
Coaching
Ein junger Basketballspieler möchte seine Trainingsleistungen auch beim Spiel unter Beweis stellen. Kara Lawson, Trainerin an der Duke University, hilft ihm, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
"Frag den Coach" liefert dir Tipps und Ratschläge, die dich dabei unterstützen, dein Spiel aufs nächste Level zu bringen.
F:
Hallo Coach,
Ich spiele Basketball in der High-School und bin im Training echt ganz gut. Fast alle Würfe landen im Korb, ich gehöre in jeder Position auf dem Platz zu den Schnellsten und ich liebe jede Sekunde des Trainings. Aber beim Spiel selbst gerate ich regelrecht in Panik. Ich bin plötzlich wie gelähmt vor lauter Angst, zu versagen. Meine Muskeln scheinen völlig zu vergessen, wie man einen Ball wirft. Vor allem bei Freiwürfen, die ich beim Training quasi blind in den Korb befördere, scheint nichts mehr zu funktionieren. Und diese Angst wird mit jedem Spiel schlimmer. Ich weiß, dass ich das Zeug habe, richtig gut zu sein. Aber wie schaffe ich es, das umzusetzen, wenn es darauf ankommt? Warum passiert mir das und was kann ich dagegen tun?
Mangelnde Spielskills
18-jähriger Basketballspieler
A:
Zunächst einmal: Ich weiß, wovon du sprichst, LAG.
Ich hatte in so vielen Spielen das Gefühl, richtig schlecht performt zu haben, aber als ich mir dann die Aufzeichnungen ansah, merkte ich, dass ich gar nicht so schlecht war wie gedacht. Ich will damit das Gefühl, dass du beim Spiel hast, nicht herunterspielen, aber wir tendieren dazu, unsere Fehler größer zu machen, als sie eigentlich sind.
Eine der wichtigsten Lektionen in diesem Zusammenhang lernte ich von meinem Fußballtrainer in der Mittelstufe. Als ich nach einem Spiel mal wieder völlig enttäuscht von meiner Leistung war, sagte er: "Es gibt kein perfektes Spiel. Versuch einfach nur, in jedem Spiel der Perfektion so oft wie möglich nahe zu kommen." Mit anderen Worten: Du wirst nie perfekt sein, aber du wirst immer wieder einen perfekten Pass, einen perfekten Wurf oder eine perfekte Abwehraktion schaffen.
Bitte doch einfach mal jemanden, dem du vertraust, dir ein realistisches Bild zu geben. Setz dich mit deinem Coach hin, geh mit ihm oder ihr deine Statistiken durch und schau, ob sie deiner Wahrnehmung entsprechen. Die meisten, die das Gefühl haben, schlecht zu spielen, denken dabei nur an Würfe. Aber du musst alle Zahlen im Blick behalten. Wenn sich in den richtigen Bereichen ein Aufwärtstrend abzeichnet, bist du auf dem richtigen Weg zu echter Perfektion.
Du wirst nie perfekt sein, aber du wirst immer wieder einen perfekten Pass, einen perfekten Wurf oder eine perfekte Abwehraktion schaffen.
Du machst dir Sorgen, dass du im Spiel nicht die gleiche Performance ablieferst wie im Training? Da sage ich nur: Willkommen im Leben! Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Es ist nur einfach immer extrem schwer, unter Druck dieselbe Leistung zu zeigen wie in "normalen" Situationen. Ich kenne Spielerinnen, die eine Woche lang an ihrer Wurftechnik arbeiten, und wenn sie dann im Spiel nicht wie erwartet performen, heißt es: "Aber Coach! Ich habe diesen Wurf die ganze Woche geübt!" Meine Antwort lautet dann: "Okay, dann trainier mal ein paar Jahre weiter, dann sprechen wir uns nochmal." Viele junge Menschen können nicht richtig einschätzen, wie lange wirkliches Wachstum braucht. Das geht einfach nicht von heute auf morgen.
Es geht nicht immer nur darum, wie du wirfst. Es geht um deinen gesamten Beitrag zum Erfolg.
Um wirklich zu wachsen, musst du das tun, was ich als Spielerin gemacht habe: Nimm den Ball in die Hand und arbeite jeden Tag an deinen Fähigkeiten. Jeden einzelnen Tag! Auf der Einfahrt, der Straße oder im Park. Ganz egal. Erschaffe dir dein eigenes perfektes Trainingsumfeld. Du wirst überraschst sein, wie sehr du dich in nur einem Monat verbesserst. Ganz zu schweigen von zwei oder drei Monaten.
Wiederholungen machen das Unmögliche möglich …
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson ist Chefcoach der Frauenbasketballmannschaft an der Duke University. Zuvor war sie Assistenzcoach bei den Boston Celtics und eine angesehene Broadcast-Analystin. 13 Saisons lang stellte sie als herausragende WNBA-Spielerin ihr Können unter Beweis und führte die Monarchs zum Gewinn der Meisterschaft. Außerdem spielte sie in der US-Mannschaft, die 2008 in Peking Gold gewann. Als dominante Spielerin bei Tennessee verhalf sie den Lady Vols zu drei NCAA Final Four-Auftritten.
Illustration: Harrison Freeman
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