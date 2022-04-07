So legst du ein T-Shirt zusammen, um Platz zu sparen

Wie du T-Shirts kompakt faltest
Produktpflege
Hier stellen wir dir die besten Methoden vor, wie du T-Shirts kompakt faltest, um Platz und Ordnung im Kleiderschrank zu schaffen.
Basics wie T-Shirts, Socken und Jogginghosen können im Kleiderschrank oder Koffer viel Platz einnehmen und schnell unhandlich werden. Wenn T-Shirts nicht richtig gefaltet werden, nehmen nicht nur zusätzlichen Platz weg, sondern sind wahrscheinlich auch zerknittert, wenn du sie anziehen möchtest. Es gibt jedoch effiziente Methoden, um deine Kleidung ohne viele komplizierte Schritte ordentlich zu falten und zu organisieren. Hier stellen wir dir ein paar einfache Falttechniken vor, mit denen dein Kleiderschrank und deine T-Shirts ordentlich und übersichtlich bleiben.
Aufhängen oder falten?
Die erste Frage, die sich bei Shirts stellt, ist, ob man sie überhaupt falten soll. Shirts, die du lieber nicht bügeln willst und die schnell zur Hand sein sollen, wenn du mal in Eile bist, solltest du aufhängen.
Generell ist es am besten, Oberteile aus Leinen (das leicht knittert), Blusen, Hemden und Jacken aufzuhängen. So bekommen sie weniger Knitterfalten – aber Vorsicht: Bestimmte Bügel können die Form deines Shirts oder Hemds verändern. Mit gepolsterten oder breiteren Bügeln lässt sich das verhindern.
Wenn du ausreichend Platz hast, kannst du ein normales T-Shirt aus einer Baumwollmischung oder Polyester, zum Beispiel ein Nike Dri-FIT Workout-Oberteil, aufhängen. Um aber den Platz in deinem Kleiderschrank optimal zu nutzen, empfehlen wir dir, deine T-Shirts gefaltet zusammenzulegen.
So faltest du ein T-Shirt
Es gibt zahlreiche Techniken zum Falten von T-Shirts. Die zwei gängigsten und praktischsten Methoden sind die senkrechte Faltung und das Falten ohne Unterlage.
1. Die senkrechte Faltung
Wenn du nicht viel Platz im Kleiderschrank hast, nutzt du ihn mit dieser Methode am effizientesten. Sobald du diese Falttechnik beherrschst, kannst du deine Shirts ganz nach Belieben im Schrank anordnen. Sortiere sie beispielsweise wie Aktenordner in einem Aktenschrank mit dem Halsausschnitt nach oben zeigend. Leg sie hintereinander in deine Kommodenschublade – du wirst überrascht sein, wie viele T-Shirts du auf diese Weise unterbringen kannst.
So geht's:
- Leg das Shirt mit der Vorderseite nach unten flach auf einen Tisch oder eine andere glatte Oberfläche.
- Streiche das Shirt mit der Hand glatt.
- Falte es in der Mitte senkrecht von links nach rechts. Die Ärmel sollten parallel übereinander liegen.
- Falte beide Ärmel nach innen zur Mitte des Shirts.
- Falte das Shirt waagerecht in der Mitte und leg dabei den oberen Teil des Shirts auf den unteren.
- Falte das Shirt noch einmal waagerecht in der Mitte – fertig!
2. Falten ohne Unterlage
Wenn du keinen Tisch oder eine andere Fläche zum Falten hast, aber deine Shirts trotzdem in kleine gefaltete Päckchen zusammenlegen möchtest, versuch es mal mit dieser Methode. Du kannst ein T-Shirt direkt aus dem Trockner oder (trocken) von der Wäscheleine nehmen, es falten und schnell und effizient in die Schublade legen – ganz ohne Hilfsmittel.
So geht's:
- Halte das Shirt an beiden Schultern. Die Vorderseite zeigt zu dir.
- Falte jeden Ärmel nach hinten zur Mitte des Shirts.
- Falte das Shirt dann waagerecht in der Mitte, wobei du die obere Hälfte auf die untere Hälfte legst.
- Falte das Shirt dann noch einmal waagerecht in der Mitte, sodass ein kompaktes, rechteckiges Päckchen entsteht, bei dem der Halsausschnitt nach oben zeigt.
Diese Methode eignet sich hervorragend, um Shirts in einem Regal zu stapeln.
Kann ich Shirts auch aufrollen?
Das Aufrollen von Shirts kann zeitaufwändig sein. Heb dir diese Methode für den Fall auf, dass du wirklich nur sehr wenig Platz hast, zum Beispiel, wenn du deinen Koffer packst. Eventuell entstehen beim Aufrollen Knitterfalten in der Kleidung. Daher solltest du nach Möglichkeit nur Shirts aufrollen, die besonders pflegeleicht sind.
Wie faltet man Shirts mit Kragen?
Shirts mit Kragen, beispielsweise Poloshirts, sollten gefaltet werden, um Platz für andere Kleidungsstücke zu schaffen, beispielsweise für Anzughemden. Die Polo-Falttechnik ist eine Abwandlung der Faltmethode ohne Unterlage, stellt aber sicher, dass der Kragen dabei nicht zerknittert wird.
So geht's:
- Leg das Shirt mit der Vorderseite nach unten flach auf einen Tisch oder eine andere glatte Oberfläche.
- Falte die Ärmel zur Mitte der Rückseite des Shirts, sodass die Bündchen einander etwas überlappen.
- Streich das Shirt mit der Hand glatt und falte dann die Seiten nach innen zur Mitte der Rückseite.
- Falte das Shirt in der Mitte, sodass der untere Rand des Shirts am unteren Rand des Kragens anliegt. Wenn das Shirt länger ist und du es kompakter falten möchtest, kannst du es noch einmal in der Mitte falten und dabei das gefaltete Ende wieder zum unteren Rand des Kragens einschlagen.
Text: Lesly Gregory