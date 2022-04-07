So legst du ein T-Shirt zusammen, um Platz zu sparen

Die erste Frage, die sich bei Shirts stellt, ist, ob man sie überhaupt falten soll. Shirts, die du lieber nicht bügeln willst und die schnell zur Hand sein sollen, wenn du mal in Eile bist, solltest du aufhängen.

Generell ist es am besten, Oberteile aus Leinen (das leicht knittert), Blusen, Hemden und Jacken aufzuhängen. So bekommen sie weniger Knitterfalten – aber Vorsicht: Bestimmte Bügel können die Form deines Shirts oder Hemds verändern. Mit gepolsterten oder breiteren Bügeln lässt sich das verhindern.

Wenn du ausreichend Platz hast, kannst du ein normales T-Shirt aus einer Baumwollmischung oder Polyester, zum Beispiel ein Nike Dri-FIT Workout-Oberteil, aufhängen. Um aber den Platz in deinem Kleiderschrank optimal zu nutzen, empfehlen wir dir, deine T-Shirts gefaltet zusammenzulegen.