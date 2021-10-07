Der Sportpsychologe Jim Taylor erläutert, wie man Kinder für Sport begeistert

Nur circa ein Prozent der jungen Sporttalente heute werden eines Tages zur Profiathletin bzw. zum Profiathlet. Doch bei der sportlichen Förderung von Kindern geht es nicht darum, die nächste Serena oder den nächsten LeBron heranzuziehen, sagt Ph.D. Jim Taylor, Sportpsychologe und Erziehungsexperte. Vielmehr geht es darum, ihnen das mentale Rüstzeug zu geben, um für den Rest ihres Lebens gesund, glücklich und erfolgreich zu sein. In dieser Folge von Trained erläutert der ehemalige alpine Skirennläufer gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer die Vorteile des Kinder- und Jugendsports und gibt Tipps, wie Eltern ihre Kids zum Sport bringen und dafür sorgen können, dass diese dauerhaft dabei bleiben. Das Geheimnis, so sagt er, besteht darin, positive sportliche Erfahrungen zu schaffen und nicht der "Maschinerie des Kinder- und Jugendsports" zu verfallen. Ausgehend von seinen Erfahrungen als Vater von zwei sportlichen Töchtern geht Jim Taylor auch auf alle Faktoren ein, die Mädchen eine sportliche Laufbahn erschweren können, und zeigt Wege auf, wie wir individuell dazu beitragen können, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen.