Sportpsychologe Graham Betchart: Das Leben im Hier und Jetzt

Trained Podcast mit Graham Betchart: Bleib im Moment
Coaching
Der Mentaltrainer der besten NBA-Spieler verrät uns, wie wir unseren Geist trainieren können, um uns in der Schule, bei der Arbeit oder im privaten Leben zu verbessern.
"Trained" ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Ob im Sport oder im Leben: Manchmal leben wir in der Vergangenheit oder machen uns Gedanken über etwas, was noch gar nicht passiert ist. Autor, Sportpsychologe und Mental-Performance-Coach Graham Betchart, der einige der besten Spieler der NBA trainiert hat, weiß: Die Fähigkeit, im Moment zu bleiben, unterscheidet die Besten von den Guten. In dieser Folge von "Trained" unterhält sich Betchart mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, dass wir nicht nur unseren Körper trainieren sollten, um stärker, schneller und reaktionsfreudiger zu werden, sondern auch unseren Geist, um immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Er erklärt uns ein paar einfache Meditationstechniken, die wir alle nutzen können, um unsere Mitte zu finden, verrät uns, auf welche Statistik es einzig und allein ankommt, und erläutert, warum wir erst erfolgreich werden, wenn wir aufhören, erfolgreich sein zu wollen.
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Ryan Flaherty eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.