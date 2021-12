Solltest du deine Workouts an deinen Zyklus anpassen?

Der Körper einer Frau produziert Östrogen (hauptsächlich verantwortlich für die Entwicklung der Fortpflanzungsfähigkeit) und Progesteron (bereitet die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor). Der Östrogen- und Progesteronspiegel schwankt regelmäßig, was sich nicht nur während der Periode, sondern an jedem Tag des Zyklus auf die Art und Weise, wie du dich bewegst, denkst und fühlst, auswirken kann, sagt Dr. Georgie Bruinvels, Forschungswissenschaftlerin beim Bioanalytik-Unternehmen Orreco. Das ist der Grund, warum du dich an einem Tag total energiegeladen fühlst und am nächsten Tag nicht vom Sofa runterkommst und beim Anblick einer Tierschutzanzeige in Tränen ausbrichst.



Dieses Auf und Ab kann sich auch darauf auswirken, wie sich dein Körper an dein Training anpasst – und das kann etwas Gutes sein. Es bedeutet, dass du an einem bestimmten Tag im Monat möglicherweise strategisch planen kannst, wann und wie du trainierst, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. "Die Anpassung an deinen Zyklus bedeutet, dass du deinen Trainings- und Ernährungsplan an die hormonellen Vorgänge anpasst, damit du den größtmöglichen körperlichen, geistigen und emotionalen Nutzen daraus ziehen kannst", sagt Dr. Stacy Sims, Physiologin für Athletinnen und Autorin von Peak – Performance für Frauen: Wie Sie Ernährung und Fitness perfekt auf den weiblichen Organismus abstimmen, einem physiologisch fundierten Ernährungs- und Trainingsratgeber für aktive Frauen. Auch wenn sich die Forschung zur Anpassung des Trainings an den Zyklus ständig weiterentwickelt, kann die Umsetzung in die Praxis durchaus von Vorteil sein.



Wenn du bereit bist, dich auf deinen natürlichen Zyklus einzustellen (d. h. ohne hormonelle Verhütungsmittel, da die meisten von ihnen den Hormonhaushalt beeinflussen und daher eine andere Herangehensweise erfordern), hilft dir diese Menstruationskarte von Sims beim Durchlaufen der verschiedenen Phasen deines Zyklus. Beachte jedoch, dass jeder Körper und jeder Zyklus anders ist und daher keine Erfolgsgarantie versprochen werden kann. Aber zumindest könnte es eine willkommene Abwechslung sein, eine neue Routine auszuprobieren – und du könntest neue Erkenntnisse darüber gewinnen, was deinem Körper guttut.