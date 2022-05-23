Wie oft hast du dir schon vorgenommen, nicht mehr so viele Softdrinks zu trinken, das Smartphone öfter aus der Hand zu legen oder nicht mehr vor dem Fernseher einzuschlafen? Und wie oft hast du dir dann Vorwürfe gemacht, weil du es dann doch nicht geschafft hast?



Wenn deine Antwort "sehr oft" lautet, ist es Zeit, deine schlechten Angewohnheiten auf andere Weise zu bekämpfen.



"Zwang bring nichts, wenn du mit schlechten Angewohnheiten aufhören möchtest", erklärt Dr. Wendy Wood, leitende Professorin für Wirtschaftspsychologie an der University of Southern California. Sie erforscht schon seit Jahren, wie Gewohnheiten entstehen und wie wir sie ändern können. (Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben: Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick.) Deine Selbstkontrolle und Willenskraft werden mit der Zeit unweigerlich schwächer. Um negative Muster zu durchbrechen, musst du sie laut Wood an der Wurzel packen und dein Gehirn neu programmieren.



Ob es um Kettenrauchen geht oder darum, regelmäßig Sport zu machen – für dein Gehirn ist das dasselbe, erläutert Dr. Judson Brewer, Leiter für Forschung und Innovation am Brown University Mindfulness Center und Autor des Buchs Das gierige Gehirn. "Es gibt Dinge, die triggern deinen Geist und bringen dich dazu, dich in bestimmter Weise zu verhalten. Und dieses Verhalten aktiviert dann das Belohnungszentrum in deinem Gehirn", so Brewer. Du gehst zu einem Meeting oder einem Kurs (Trigger), trinkst dabei einen Softdrink (Verhalten) und bekommst einen Zucker-Flash (Belohnung). Das alles passiert meist, ohne dass du darüber nachdenkst.



43 Prozent der Dinge, die du am Tag tust, sind Gewohnheiten und geschehen unbewusst, erläutert Wood. Dieser Autopilot-Modus ist bei guten Gewohnheiten eine tolle Sache, aber bei Dingen, die du eigentlich nicht tun möchtest, erweist er sich als schlechter Freund. Hier kommt ein 5-Stufen-Plan, der dir helfen kann, bewusster zu handeln und die Ursache des Problems anzugehen.