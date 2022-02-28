Die besten Reinigungsmethoden für Rucksäcke: egal, woraus sie gemacht sind

Produktpflege

Jeder gern getragene Rucksack wird mit der Zeit zwangsläufig schmutzig. Mit diesen Tipps sieht er wieder wie neu aus.

Letzte Aktualisierung: 18. März 2022
5 Min. Lesezeit
So reinigst du einen Rucksack
Erforderliche Zeit
60 Min.
Voraussichtliche Kosten
10 $

Zubehör

  • Waschmittel
  • Fleckentferner
  • Spülmittel
  • Speisestärke (optional)
  • Lederpflegecreme (optional)
  • Milde Seife

Benötigte Utensilien

  • Tuch oder Zahnbürste
  • Kleiner Staubsauger
  • Wäschenetz oder alter Kissenbezug
  • Handtuch

Ein Rucksack, der viel in Gebrauch ist, wird zwangsläufig auch mal schmutzig. Egal, ob er dich ins Fitnessstudio, auf die Arbeit oder in die Schule begleitet: Er kann immer mal Spritzer oder Flecken abbekommen oder einen Geruch entwickeln. Es ist daher wichtig zu wissen, wie du das jeweilige Material deines Rucksacks ordnungsgemäß reinigst. Mit diesen Tipps erstrahlt dein Lieblingsrucksack wieder in neuem (alten) Glanz.

So reinigst du einen Rucksack aus Nylon

Nylon ist eines der gängigsten Materialien bei Rucksäcken und waschmaschinenfest. Solltest du einen Rucksack aus Nylon haben, lies dir die Hinweise auf dem Pflegeetikett genau durch. Wahrscheinlich kann er einfach in der Maschine gewaschen werden. Es sei denn, er verfügt über Lederakzente oder sonstige Materialien, die beim Waschgang beschädigt werden könnten. So bereitest du deinen Rucksack für den Waschgang vor:

  • Entleere ihn vollständig und entferne jegliches Zubehör oder Taschen. Diese Produkte können zwar auch gewaschen werden, am besten jedoch separat.
  • Öffne alle Reißverschlüsse.
  • Dreh den Rucksack auf links und entferne Staub und Schmutz mit einem Staubsauger.
  • Zunächst ist Fleckenbekämpfung angesagt: Verwende ein Tuch oder eine Zahnbürste, um Waschmittel (ohne Bleiche) oder Fleckentferner auf die betreffende Stelle aufzutragen. Lass das Mittel circa 30 Minuten einwirken. Anschließend vorsichtig schrubben. Spül die behandelte Stelle mit kaltem Wasser ab und dann ab mit dem Rucksack in die Waschmaschine.
  • Wir empfehlen dir, den Rucksack zuvor in ein großes Wäschenetz oder einen alten Kissenbezug zu stecken. Für das Zubehör kannst du ein separates Wäschenetz nehmen.
  • Wasche ihn im Schonwaschgang. Verwende dafür nur ein bisschen Waschmittel (ohne Bleiche). Denk auch daran, ihn in kaltem Wasser zu waschen.
  • Lass ihn nach dem Waschgang an der Luft trocknen. Wenn du ihn im Trockner trocknest, verwende ein Programm ohne Hitze wie Lüften-Kalt.

So reinigst du einen Rucksack aus Canvas

Für die meisten Rucksäcke aus Canvas gilt die gleiche Vorgehensweise wie für Rucksäcke aus Nylon. Welche Waschmethode sich am besten dafür eignet, kannst du den Hinweisen auf dem Pflegeetikett entnehmen. Die meisten Rucksäcke aus Canvas können einfach in die Waschmaschine gesteckt werden und mit Waschmittel (ohne Bleiche) bei kalter Temperatur gewaschen werden. Zwischen Nylon und Canvas gibt es jedoch einen bedeutenden Unterschied: Rucksäcke aus Canvas sollten nie in den Trockner wandern, da sie durch die Hitze einlaufen können.

So reinigst du einen Rucksack aus Leder

Bei einem Rucksack aus Leder lautet der beste Ratschlag, ihn erst gar nicht schmutzig werden zu lassen. Zum Schutz der Außenseite empfiehlt sich eine Imprägnierlösung, damit Wasser und andere schädliche Umwelteinflüsse dem Rucksack nichts anhaben können. Falls er doch schmutzig werden sollte, kannst du ihn mit folgenden Tipps wieder sauber bekommen:

  • Räume den Rucksack komplett aus und beseitige Schmutz und Staub entweder händisch oder mit einem Staubsauger.
  • Entferne hartnäckigere Flecken mit einer weichen Zahnbürste. Verwende kein Wasser, da es ohne Zugabe weiterer Reinigungsmittel das Leder beschädigen kann.
  • Andere Flecken können mit warmem Wasser und Spülmittel bekämpft werden. Tauche ein sauberes Handtuch darin ein und tupfe die Mischung auf das Leder. Wisch das verdünnte Spülmittel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und lass die Stelle trocknen.
  • Handelt es sich um einen Ölfleck? Ein Fettlöser oder trockene Maisstärke sind ein guter Anfang, doch wahrscheinlich benötigst du trotzdem verdünntes Spülmittel, um den Fleck vollständig zu entfernen.
  • Sobald der Rucksack sauber und trocken ist, behandle die Außenseiten oder die Lederpartien mit einer Lederpflegecreme.

Gelegentlich kann sich auf Leder – sowie auf Rucksäcken aus Leder – Schimmel bilden. Wie du das merkst? Der Rucksack hat einen strengen Geruch und sieht verfärbt aus. Zur Bekämpfung des Schimmels gehst du folgendermaßen vor: Wisch den Schimmel mit einem nassen Tuch ab und führe dann mit einem Lederreiniger eine Tiefenreinigung durch.

So reinigst du einen Rucksack aus Polyester

Wenn dein Rucksack aus Polyester gefertigt ist, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Reinigungsmethoden. Wie immer gilt: Lies dir zunächst die Hinweise auf dem Pflegeetikett sorgfältig durch. Dort findest du Informationen dazu, ob er in die Waschmaschine darf oder du ihn von Hand reinigen musst. Wenn Flecken nur punktuell gereinigt werden sollen, befolge dazu einfach die Tipps für die Handwäsche.

Tipps für die Handwäsche von Rucksäcken

Manchmal ist unabhängig des Materials eine Handwäsche nötig. Zwar ist das etwas zeitaufwendiger als eine Maschinenwäsche, doch es ist kein Hexenwerk.

Für die Handwäsche benötigst du einen Schwamm oder eine Zahnbürste und milde Seife. Leere zunächst alle Taschen. Löse dann etwas Seife in lauwarmem Wasser auf. Mach entweder den ganzen Rucksack nass oder befeuchte mit einem Schwamm nur bestimmte Bereiche. Prüfe noch einmal die Pflegehinweise. Sie geben dir Aufschluss darüber, ob der Rucksack vollständig in Wasser getaucht oder nur punktuell gereinigt werden darf.

Sobald du das Seifenwasser aufgetragen hast, bearbeite hartnäckige Verschmutzungen mit einem Schwamm oder einer Bürste. Wenn du fertig bist, lass den Rucksack gut trocknen. Das geht am schnellsten mit geöffneten Taschen draußen an der frischen Luft in indirektem Sonnenlicht.

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich tun, wenn mein Rucksack nach dem Reinigen immer noch einen komischen Geruch hat?

Wenn dein Rucksack trotz Reinigung noch schlecht riecht, dann mische zur Geruchsbeseitigung weißen Essig mit Wasser.

Befülle eine Sprühflasche zu gleichen Teilen mit Essig und Wasser. Sprüh den Rucksack damit ein und lass ihn vollständig trocknen. Wenn die Mischung verdunstet, verflüchtigt sich auch der unangenehme Geruch. Eventuell zurückbleibenden Essiggeruch wirst du los, indem du deinen Rucksack in der Waschmaschine wäschst oder mit oben genannter Methode von Hand reinigst.

Müssen die Reißverschlüsse von Rucksäcken gereinigt werden?

Ja, aber nicht ständig. Reißverschlüsse müssen nur gelegentlich gereinigt werden. Reinige sie sanft mit etwas Seife und lauwarmem Wasser, um den Schmutz zu beseitigen. Übe nur leichten und sanften Druck aus, da du ansonsten die wasserfeste Beschichtung abreiben könntest.

Ursprünglich erschienen: 28. Februar 2022