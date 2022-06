Welche Rucksäcke eignen sich am besten für die Schule, den Job und für Reisen?

Wenn du stundenlang unterwegs bist, ist der richtige Rucksack das A und O. Ein Reiserucksack muss sicher und strapazierfähig sein, egal ob du mit dem Flugzeug, Bus, Schiff, Zug oder Auto reist. Die besten Reiserucksäcke lassen sich nahtlos vom Transportmittel zum Zielort tragen, damit du von früh bis spät bequem auf Sightseeing-Tour gehen kannst.

Reißverschlussfächer an der Innenseite sorgen für zusätzliche Sicherheit und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf wichtige Dinge wie Ladekabel oder deinen Ausweis.

Ist der Rucksack aus wetterfestem Material gefertigt, hält er plötzlichem Regenschauer, Schneefall oder böigem Wind stand. Außerdem lässt sich das Material leichter reinigen, wenn du den Rucksack beim Zelten in der Natur dabeihaben möchtest. Du kannst dir auch einen separaten Regenschutz zulegen, falls du häufig bei nassem Wetter unterwegs bist. Wenn du einen besonders schweren Rucksack über lange Strecken trägst, könnte einer mit Hüftgurt für dich in Frage kommen.

Achte in jedem Fall darauf, dass der Rucksack die Eigenschaften und Merkmale aufweist, die zu deinen Trips passen. Für einen Hotelaufenthalt eignet sich am besten ein leicht zugänglicher Rucksack, der sich flach öffnen und wie ein Koffer packen lässt. Vielflieger sollten einen Rucksack wählen, mit dem sie schnell durch den Security-Check kommen. Wenn du gerne zelten gehst, könnte ein Rucksack zu dir passen, der am Boden Schlaufen für einen Schlafsack oder ein Zelt hat. Eine gepolsterte Rückenwand ist ebenfalls von Vorteil. Wenn du vorwiegend Wochenendreisen machst, eignet sich für dich ein Rucksack, den du leicht am Koffer befestigen kannst.

Das wichtigste Feature eines Reiserucksacks ist: Vielseitigkeit. Schau dir bei deiner Suche unbedingt die Eigenschaften und Merkmale genauer an und überlege, ob sie deinen Ansprüchen entsprechen.

Reisefreundliche Merkmale sind: