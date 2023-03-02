Was bedeutet Regulation des Nervensystems und wie geht das?

Wenn wir über die Regulation des Nervensystems sprechen, drängt sich die Frage auf, welchen Teil des Nervensystems du genau zu regulieren versuchst.

Wenn Expert:innen über die Regulation des Nervensystems sprechen, meinen sie damit normalerweise die Schaffung eines besseren Gleichgewichts zwischen dem sympathischen Nervensystem (das mit der "Kampf oder Flucht"- oder der "Lauf!"-Reaktion verbunden ist) und dem parasympathischen Nervensystem (das eine Rolle für Ruhephasen und die Regeneration spielt), so Arielle Schwartz, Ph.D., klinische Psychologin und Yogalehrerin.

Jedes dieser Systeme stellt eine Komponente des vegetativen Nervensystems dar, also des Teils des peripheren Nervensystems, der automatisch funktioniert, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Und du brauchst beide. Das sympathische Nervensystem genießt seit langer Zeit einen schlechten Ruf, weil es die Stressreaktion initiiert. Aber es ist auch der Grund dafür, dass du laufen und tanzen kannst. Das parasympathische Nervensystem erlaubt es dir, dich auszuruhen, damit du am nächsten Tag wieder alles machen kannst.

Idealerweise arbeiten die Systeme harmonisch miteinander, wie Yin und Yang. Aber du bekommst irgendwann Probleme, wenn du dich ständig im Alarmzustand befindest, weil kontinuierlicher Stress eine ununterbrochene Aktivierung des sympathischen Nervensystems bedeutet. Und laut einem Bericht in einer Ausgabe der Zeitschrift Current Neuropharmacology aus dem Jahr 2016 kann dies zu einer Entzündung führen, die mit Depressionen in Verbindung gebracht wird. In mehreren großen Forschungsberichten werden Entzündungen als Ursache für Depressionen genannt.

Wenn du dich erschöpft oder ausgebrannt fühlst, so kann die Aktivierung des Vagusnervs (der zum parasympathischen Nervensystem gehört, das von deinem Gehirn bis zu deinen Eingeweiden verläuft) laut Expert:innen dabei helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dies liegt daran, dass dieser Nerv unsere Laune reguliert, unsere Herzfrequenz senkt und uns dabei hilft, zur Ruhe zu kommen.

"Viele von uns sind nicht in Praktiken geübt, die uns dabei helfen können, auf die Entspannungsreaktion des parasympathischen Nervensystems zuzugreifen", so Schwartz, die ebenfalls anmerkt, dass du für sportliche Bestleistungen ausreichend Ruhe und Regeneration benötigst. "Es ist schwieriger, in den Flow zu kommen oder in deiner Komfortzone zu bleiben, wenn du nicht ausgeruht bist."

So aktivierst du den Vagusnerv, um mehr Energie zu erlangen und weniger gestresst zu sein – vielleicht würdest du diesen Zustand sogar als "reguliert" bezeichnen.