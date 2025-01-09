Es ist ganz normal, nach dem Laufen Muskelkater zu haben, vor allem, wenn du gerade erst mit dem Laufen anfängst oder nach einer Pause wieder einsteigst. Aber die vorderen und hinteren Oberschenkelmuskeln sind nicht die einzigen Körperteile, die sich nach dem Laufen verspannt anfühlen können – auch deine Gesäßmuskeln absorbieren einen Großteil dieser Belastung. Und da die Muskeln im Gesäß und im unteren Rücken direkt miteinander verbunden sind, können Verspannungen im Gesäß dazu führen, dass sich dein unterer Rücken nach dem Training steif anfühlt.

John Gallucci, Jr., ATC, Physiotherapeut und CEO von JAG Physical Therapy sagt: "Die repetitive Belastung beim Laufen, unterschiedliche Untergründe und das Tragen ungeeigneter Schuhe können die Wirbelsäule und die umliegenden Muskeln belasten und zu Überlastungen oder Beschwerden im unteren Rücken führen." Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Läufer:innen Rückenschmerzen haben, fügt er hinzu. "Mit der richtigen Technik und dem richtigen Training lassen sich die Risiken reduzieren."

"Laufen kann Schmerzen im unteren Rücken auch lindern", sagt Milica McDowell, Physiotherapeutin und Vice President of Operations bei Gait Happens.

Es ist wichtig, die Ursachen von Schmerzen im unteren Rücken nach dem Laufen anzugehen, um sie in Zukunft behandeln und verhindern zu können.