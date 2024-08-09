Nike Athena- und Nike Zeus-Sonnenbrillen bieten Sportler:innen einen scharfen Blick
Produktneuheiten
Die futuristischen Sonnenbrillen eignen sich bestens für die Momente vor und nach dem Wettkampf.
Kann die richtige Sonnenbrille die Leistungsfähigkeit von Athlet:innen verbessern? Wenn du denkst, nein, dann stellen wir dir hier die Sonnenbrillen Nike Athena und Nike Zeus vor.
Sowohl Nike Athena als auch Nike Zeus können Athlet:innen dabei helfen, sich zu fokussieren. Ihr Design hilft nicht nur, physische Ablenkungen zu reduzieren, sondern es verschafft Athlet:innen auch einen mentalen Vorteil.
Bevor das Design der Nike Athena- und Nike Zeus-Sonnenbrillen entwickelt wurde, befragte Nike Athlet:innen, welche Eigenschaften sie von einer Sonnenbrille erwarteten. Laut John Hoke, Chief Innovation Officer von Nike, wünschen sich die meisten befragten Sportler:innen eine Sonnenbrille, die ihnen einen "mentalen Vorteil" verschafft und ihnen hilft, "sich voll und ganz fokussieren zu können".
Hoke fügt hinzu, dass "die Fähigkeit, vollständig konzentriert und nicht abgelenkt zu sein, für diese Athlet:innen enorm wichtig ist".
So wurden die futuristischen Sonnenbrillen Nike Athena und Nike Zeus geboren. Die Nike Athena- und Nike Zeus-Sonnenbrillen sind für alle Geschlechter gedacht und sorgen für einen auffälligen Look. Sie haben ein einzigartiges Aussehen und unterscheiden sich auch durch ihre Eigenschaften von allen anderen Brillen.
Das Design der Nike Zeus steht in jeder Hinsicht für Geschwindigkeit. Sie sieht nicht nur cool aus, sondern ist auch so leicht, dass Athlet:innen glatt vergessen könnten, dass sie eine Sonnenbrille tragen. Mit ihrem handgefertigten Titanrahmen sitzt die Nike Zeus fast wie eine Maske, die das Gesicht umschließt. Außerdem verfügt sie über kleine Perforationen, die die Luftzirkulation verbessern. Dadurch kann sich die Wärme darunter nicht stauen.
Genau wie die Nike Zeus ist auch die Nike Athena sehr leicht. Kennst du das Gefühl, wenn deine Wimpern die Gläser deiner Sonnenbrille berühren? Die Nike Athena Sonnenbrille wurde ohne Schrauben entwickelt, wodurch der Abstand der Gläser zum Gesicht etwas größer ist, sodass die Wimpern nicht vorn "anschlagen".
Nike Zeus und Nike Athena sind mit der Nike Max Extreme Lens-Technologie ausgestattet, mit der deine Augen unterwegs nicht müde werden.
Als ob die Sonnenbrillen Nike Athena und Nike Zeus nicht schon innovativ genug wären, haben wir bei beiden Modellen auch auf Nachhaltigkeit geachtet. Sie wurden mit recycelten Materialien gefertigt, die bei der Nike Athena mindestens 40 % des Gesamtgewichts ausmachen und bei der Nike Zeus mindestens 20 %.
Nike Athena und Nike Zeus sind seit dem 24. Juli 2024 weltweit auf den digitalen Plattformen von Nike erhältlich.