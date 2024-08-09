Nike Athena- und Nike Zeus-Sonnenbrillen bieten Sportler:innen einen scharfen Blick

Bevor das Design der Nike Athena- und Nike Zeus-Sonnenbrillen entwickelt wurde, befragte Nike Athlet:innen, welche Eigenschaften sie von einer Sonnenbrille erwarteten. Laut John Hoke, Chief Innovation Officer von Nike, wünschen sich die meisten befragten Sportler:innen eine Sonnenbrille, die ihnen einen "mentalen Vorteil" verschafft und ihnen hilft, "sich voll und ganz fokussieren zu können".



Hoke fügt hinzu, dass "die Fähigkeit, vollständig konzentriert und nicht abgelenkt zu sein, für diese Athlet:innen enorm wichtig ist".

So wurden die futuristischen Sonnenbrillen Nike Athena und Nike Zeus geboren. Die Nike Athena- und Nike Zeus-Sonnenbrillen sind für alle Geschlechter gedacht und sorgen für einen auffälligen Look. Sie haben ein einzigartiges Aussehen und unterscheiden sich auch durch ihre Eigenschaften von allen anderen Brillen.