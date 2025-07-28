Von Bausteinen zu Schuhen – wir präsentieren die Nike Air Max Dn x LEGO® Kollektion
Produktneuheiten
Entdecke deinen Spielmodus mit der neuesten Zusammenarbeit zwischen Nike und The LEGO Group.
- Dieser Launch ist die erste Zusammenarbeit von Nike mit The LEGO Group an einem Produkt. Dabei handelt es sich um die Nike Air Max Dn x LEGO Kollektion, ein Sport-T-Shirt und einen Basketball, mit dem du über die Regeln hinaus spielen kannst.
- The LEGO Group und Nike bringen diese Kollektion am 1. August 2025 auf den Markt.
- Weitere stilprägende Styles kommen am 1. September 2025 auf den Markt.
Schnürsenkel für deine Fantasie
Entdecke eine Welt, in der Sneaker die Fantasie beflügeln und das Spielen keine Grenzen kennt. Die Nike Air Max Dn x LEGO Kollektion ist nicht nur eine Kooperation, sondern ein Sprungbrett in ein Universum, in dem Sport und Kreativität aufeinandertreffen. Mit dem Air Max Maskottchen "Max" von Nike, LEGO Minifiguren, die durch die Fenster der Luftblasen gucken, und holografischen Akzenten, die über die Zwischensohle tanzen, spornt dieser Schuh Kinder an, größere Träume zu haben. Sie werden sich fühlen, als würden sie schweben, während sie bei jedem Schritt ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Das taktile Mesh-Obermaterial hat eine markante Noppenstruktur, die an den stilprägenden Look von LEGO Bausteinen erinnert. Der Schuh ist ganz im charakteristischen Minifiguren-Gelb gehalten und strotzt nur so vor frischen, verspielten Details – vom auffälligen roten LEGO Emblem auf der Zunge bis hin zum holografischen Logo auf der Ferse und dem Schuhkarton. Wenn du genauer hinsiehst, findest du in den Luftblasen freche Überraschungen, zum Beispiel eine versteckte Alien-Minifigur, die dich angrinst. "Wir wissen, dass es viele hybride Verbraucher:innen gibt, die beide Marken lieben", so Eden Pearson, Product Manager Global Kids Sportswear Footwear. Der Schuh ist eine Hommage an die Verbindung zwischen den Sneakerfans von morgen und den Baumeister:innen.
Die Schuhe der Air Max Dn x LEGO Kollektion werden zusammen mit einem T-Shirt der Nike x LEGO Kollektion sowie einem Basketball der Nike x LEGO Kollektion auf den Markt gebracht. Beide Produkte sind in dem unverwechselbaren LEGO Gelb gehalten und mit dem gemeinsamen Logo von Nike x LEGO versehen. Diese coolen Neuzugänge bringen mit unerwartetem Flair frischen Wind in zeitlose Klassiker und bereiten den Weg für die Zukunft von Sport und Spiel in dieser verspielten, kraftvollen Partnerschaft zwischen zwei stilprägenden Ikonen.
Neben dem herausragenden Design und den tollen Funktionen will diese Kollektion ein tiefes, kindliches Gefühl des Staunens entfachen. "Deshalb tun wir, was wir tun", erklärt Pearson.
"Die Zusammenarbeit mit einer Marke, die sehr inklusiv ist und alle Kinder dazu inspiriert, wieder zu spielen, steht im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung."
Eden Pearson
Global Kids Sportswear Footwear Product Manager
Es ist nicht nur ein Schuh. Es ist eine fröhliche Erinnerung, um innezuhalten, zu spielen und der Fantasie wieder freien Lauf zu lassen. "Das eigentliche Ziel ist es, Kinder, die entweder kurz davor sind, die Liebe zum Spielen zu verlieren oder vielleicht schon verloren haben, wieder zum Staunen zu bringen und Freude zu wecken", sagt Pearson.
Um diese Vision zum Leben zu erwecken, tauchten die Teams tief in die Archive beider Marken ein und ließen sich von ikonischen Kollektionen zu etwas völlig Neuem inspirieren. "Ein Teil des Designprozesses bestand darin, die Designteams von The LEGO Group und Nike zusammenzubringen und intensiv in den Archiven zu schauen, um herauszufinden, was für beide Marken wichtig ist", so Pearson. Das Ergebnis? Eine Kollektion, die nicht nur für Bewegung, sondern auch für Fantasie in Bewegung geschaffen wurde.
Gemeinsam schaffen Nike und The LEGO Group nicht nur etwas Neues. Sie öffnen auch Türen zu ganz neuen Welten für die nächste Generation und bringen den Spaß am Spiel zurück in den Sport. "Dieser Schuh passt wirklich gut zur LEGO Group und bringt unsere Kinder mit Nike in einen modernen Raum", sagte Pearson. Dieser Raum verbindet zeitloses Spiel mit der aufregenden Welt des Sports.
Das Abenteuer beginnt jetzt. Schnürsenkel schnüren, komm ins nächste Level! Spiel, Satz, Fantasie.